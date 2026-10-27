Un nuovo sondaggio condotto dal DeFi Education Fund e da Ipsos ha rilevato che il 72% degli intervistati ha affermato che era da “abbastanza” a “estremamente” importante che i politici sostenessero politiche volte a incoraggiare la tecnologia finanziaria sviluppata negli Stati Uniti.

Martedì, Ipsos ha pubblicato i risultati di un sondaggio condotto a settembre su 1.545 persone, mostrando che il 35% degli intervistati ha affermato che era “molto” o “estremamente” importante che i candidati politici sostenessero l’idea di “garantire che coloro che stanno sviluppando la prossima generazione di tecnologia finanziaria siano incoraggiati a farlo negli Stati Uniti”. Un ulteriore 37% degli intervistati ha affermato che la politica sul fintech era “abbastanza importante”.

È significativo che solo il 9% degli intervistati al sondaggio Ipsos abbia affermato di avere familiarità con le criptovalute e il 5% con le stablecoin. La maggioranza, l’87%, ha affermato di non aver detenuto asset digitali nei 12 mesi precedenti. Solo il 13% ha affermato che era “molto” o “estremamente” importante che un candidato politico incoraggiasse la crescita della blockchain, delle criptovalute e della DeFi.

“La proprietà di criptovalute e l’apertura alla DeFi sono in gran parte coerenti con il 2025, e l’interesse appare coerente tra gli schieramenti politici”, ha dichiarato Ipsos.

Il sondaggio è stato condotto circa due mesi prima che gli americani fossero chiamati a votare per la prossima legislatura del Congresso nelle elezioni di metà mandato del 2026, nelle quali le politiche e le leggi sulle criptovalute avrebbero potuto essere un fattore ai seggi elettorali. I comitati di azione politica sostenuti da società di criptovalute hanno già speso decine di milioni di dollari nel tentativo di influenzare gli elettori nelle competizioni elettorali più importanti.

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