Binance ha presentato la domanda per una licenza come prestatore di servizi di criptovalute in Brasile, cercando di mantenere le proprie operazioni in uno dei maggiori mercati crypto dell’America Latina prima della scadenza normativa di venerdì 30 ottobre.

L’exchange ha presentato la domanda alla Banca centrale del Brasile venerdì 23 ottobre tramite la propria entità locale, BBrasil, secondo una dichiarazione condivisa con Cointelegraph.

La società ha affermato che il deposito consentirebbe agli utenti brasiliani di continuare ad accedere agli asset crypto, al trading di stablecoin, ai pagamenti e ai servizi di investimento.

Binance ha inoltre annunciato modifiche per gli utenti brasiliani effettive da martedì, comprese restrizioni sui prestiti crypto, sul trading con margine e su altri servizi. L’exchange sta inoltre rimuovendo 22 asset crypto nel Paese.

«Sosteniamo un mercato regolamentato che tenga conto delle caratteristiche degli asset virtuali, affinché l’accesso alla tecnologia e all’innovazione continui a progredire, ma auspichiamo che il dialogo in corso con la Banca centrale ci consenta di offrire, nel prossimo futuro, altri prodotti che sono stati sospesi per conformarci alle normative vigenti», ha dichiarato Thiago Sarandy, direttore generale di Binance nel Paese.

Il Brasile richiede ai prestatori di servizi crypto già esistenti di presentare le domande di autorizzazione entro il 30 ottobre per continuare a operare nell’ambito degli accordi transitori. La presentazione di una domanda non costituisce un’approvazione normativa.

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