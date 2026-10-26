I legislatori sudcoreani valutano di rinviare l’introduzione della tassa sulle criptovalute al 2029
Secondo quanto riferito, il governo di Seul sta valutando un ulteriore rinvio di una politica fiscale sul reddito degli asset digitali introdotta nel 2020, citando preoccupazioni relative alla ricezione di dati da funzionari statunitensi.
Secondo quanto riferito, i funzionari governativi della Corea del Sud stanno valutando un rinvio della politica fiscale sulle criptovalute del Paese, la cui attuazione è attualmente prevista per gennaio 2027.
Secondo un rapporto di lunedì dell’agenzia di stampa sudcoreana Newsis, l’imposta sul reddito derivante dalle criptovalute potrebbe essere rinviata al 2029, in parte perché quella sarebbe la prima data utile in cui i funzionari potranno condividere con gli Stati Uniti le informazioni sulle imposte relative agli exchange di asset digitali.
La politica, che imporrebbe una tassa del 22% sui guadagni derivanti dalle criptovalute — il 20% sul reddito e il 2% come imposta locale — agli investitori che guadagnano più di 2,5 milioni di won sudcoreani (1.883 dollari) all’anno, ha già subito diversi rinvii da quando è stata proposta per la prima volta nel 2020.
«Stiamo discutendo il rinvio dell’introduzione della tassazione degli asset virtuali», ha dichiarato un funzionario della Blue House, la residenza presidenziale.
Gli Stati Uniti dovrebbero iniziare a partecipare al Crypto-Asset Reporting Framework dell’OCSE nel 2029, mentre la Corea del Sud attuerà le norme a partire dal 2027. Secondo quanto riferito, un funzionario sudcoreano ha dichiarato che il Paese stava valutando un altro rinvio della tassa sulle criptovalute poiché gli Stati Uniti «rappresentano quasi la metà del mercato degli asset virtuali».
A lunedì, il National Tax Service della Corea del Sud indicava il 1° gennaio 2027 come data di inizio della tassa sulle criptovalute.
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