L’Internal Revenue Service (IRS) statunitense sta preparando una revisione del proprio programma di dichiarazione volontaria, con piani per ridurre le pene e accelerare la risoluzione delle violazioni fiscali, comprese quelle riguardanti le criptovalute, secondo un rapporto di Forbes pubblicato venerdì.

Jarod Koopman, responsabile della Criminal Investigation dell’IRS, ha dichiarato che l’agenzia intende introdurre il programma rivisto prima di dicembre, con l’obiettivo di risolvere i casi entro 120 giorni dal completamento, da parte dei contribuenti, della procedura di presentazione richiesta.

Secondo quanto riferito, la revisione non istituirebbe una procedura separata per gli asset digitali. Koopman ha detto ai partecipanti alla UCLA Extension Tax Controversy Conference che l’IRS gestirebbe gli asset digitali attraverso le stesse procedure di dichiarazione volontaria utilizzate per altre forme di non conformità fiscale.

Il funzionario dell’IRS ha inoltre indicato che le pene previste dal programma rivisto sarebbero sostanzialmente inferiori a quelle applicate attualmente, senza però fornire cifre specifiche. L’agenzia sta valutando la possibilità di consentire ai contribuenti di saldare le passività pendenti attraverso piani rateali o proposte transattive.

Le modifiche proposte segnerebbero un cambiamento rispetto alla procedura attuale, che secondo Forbes può richiedere un anno o più per essere completata. L’attuale programma di dichiarazione volontaria dell’IRS è destinato ai contribuenti la cui violazione intenzionale delle leggi fiscali potrebbe esporli a un procedimento penale, non a coloro che hanno commesso errori di dichiarazione non intenzionali.

Nel frattempo, i legislatori stanno valutando un programma separato di dichiarazione volontaria rivolto ai contribuenti crypto, compresi quelli che hanno commesso errori di dichiarazione non intenzionali. La sezione 502 del proposto Digital Asset Tax Certainty Act istituirebbe una procedura per correggere le violazioni passate con pene definite, a differenza del programma esistente dell’IRS, che affronta principalmente la non conformità fiscale intenzionale. Il disegno di legge è stato approvato dalla commissione House Ways and Means a settembre.

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