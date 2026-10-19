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Scritto da Nate KostarAutoreRecensito da Sam BourgiRedattore

Visa e Mesh collaborano per consentire la spesa in criptovalute presso 175 milioni di esercenti

Ultime notiziePubblicato19 ott 2026

Mesh collegherà i wallet di criptovalute e stablecoin alla rete globale di pagamenti Visa, consentendo agli utenti di spendere asset digitali senza una carta separata.

Visa e Mesh, rete di pagamenti in criptovalute, hanno stretto una partnership per consentire ai consumatori di spendere direttamente dai wallet digitali i saldi in criptovalute e stablecoin presso gli esercenti della rete globale di pagamenti Visa.

Secondo un annuncio di Mesh pubblicato lunedì, l’integrazione consentirà agli utenti dei wallet partecipanti di pagare nei negozi o online senza trasferire i fondi su un conto bancario né ottenere una carta crypto separata. Gli esercenti riceveranno i pagamenti tramite la rete esistente di Visa senza modificare i propri sistemi di checkout.

La rete Visa copre oltre 175 milioni di esercizi commerciali in più di 200 Paesi e territori. Mesh ha dichiarato che wallet partecipanti, dispositivi supportati e date di lancio saranno annunciati quando i piani di implementazione saranno definiti.

Mesh gestirà il finanziamento delle transazioni e la conversione tra criptovalute, stablecoin e valute fiat, mentre le credenziali di pagamento Visa saranno abilitate tramite le app dei wallet partecipanti. La società gestirà inoltre l’onboarding dei clienti e i requisiti Know Your Customer (KYC).

La partnership segue l’ integrazione di Mesh con Bybit Pay a settembre, che consentiva agli utenti di spendere direttamente dai propri saldi sugli exchange sulle piattaforme supportate. A gennaio, Mesh ha raccolto 75 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da Dragonfly, che ha valutato la società 1 miliardo di dollari.

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