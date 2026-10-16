Secondo quanto riferito, Deutsche Bank intende lanciare i propri servizi di custodia crypto in Germania e prevede di espanderli nei centri finanziari asiatici nel 2027.

La rapida crescita dell’economia degli asset digitali, compresi centinaia di miliardi di dollari detenuti in stablecoin, sta guidando i piani della banca, ha dichiarato Gerald Podobnik, co-responsabile della banca corporate di Deutsche Bank, a Reuters in un rapporto di venerdì.

Podobnik ha aggiunto che la mossa rientra negli obiettivi di Deutsche Bank di raggiungere una crescita annua composta dell’8% nel settore del corporate banking entro il 2028.

Secondo un comunicato stampa del 16 settembre, il servizio di custodia della banca supporterà inizialmente Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e alcune stablecoin, tra cui Circle USDC (USDC), EURC (EURC) e AllUnity EUR (EURAU).

Un portavoce di Deutsche Bank ha recentemente dichiarato a Cointelegraph che prevede di ricevere l’approvazione normativa per l’offerta di custodia a ottobre, ai sensi del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA). Il registro MiCA provvisorio dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha mostrato che lunedì Deutsche Bank ha ricevuto l’autorizzazione dall’Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin).

Cointelegraph ha contattato Deutsche Bank per un commento sui centri finanziari asiatici che intende prendere di mira per primi, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

Nel settembre 2023, Deutsche Bank ha stretto una partnership con la piattaforma di infrastrutture per criptovalute Taurus per sostenere i propri piani di custodia crypto.

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