Gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato complessivamente deflussi netti per 5,39 miliardi di dollari a novembre, dopo aver aggiunto 453 milioni di dollari alla colonna dei deflussi mercoledì, ma il fondo di Morgan Stanley ha resistito alla tendenza.

Il Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) ha registrato afflussi netti per 114,1 milioni di dollari nel mese fino a mercoledì, secondo i dati di Farside Investors. Mercoledì il fondo non ha registrato flussi netti.

MSBT e il WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW) erano gli unici due fondi con afflussi netti a novembre, anche se BTCW ha contribuito con appena 300.000 dollari.

I deflussi netti di novembre hanno già superato il record mensile degli ETF spot su Bitcoin statunitensi, pari a 4,51 miliardi di dollari e stabilito a giugno. I mercati azionari statunitensi resteranno chiusi giovedì per il Giorno del Ringraziamento e venerdì chiuderanno alle 13:00 Eastern Time, lasciando lunedì come unica sessione di negoziazione completa rimanente del mese.

In dichiarazioni condivise con Cointelegraph, il CEO dell’exchange crypto Giottus, Vikram Subburaj, ha affermato che le persistenti vendite istituzionali continuano a pesare sul sentiment relativo agli asset digitali. Ha aggiunto che gli indicatori on-chain continuano a riflettere lo stress degli investitori, nonostante l’ultima ripresa di Bitcoin sopra i 60.000 dollari.

Nel frattempo, la società di investimento in asset digitali Teroxx aveva precedentemente individuato i tassi d’interesse in aumento e la debolezza dei titoli dell’intelligenza artificiale tra i fattori alla base del calo della domanda di ETF a novembre. Leonardo Larieira, ricercatore sugli asset digitali di Teroxx, ha affermato che una ripresa sostenuta degli afflussi negli ETF su Bitcoin richiede che i rendimenti dei Treasury statunitensi a lungo termine si stabilizzino.

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