Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta cercando di recuperare oltre 1,1 miliardi di dollari in criptovalute rubate a ottobre all’exchange di criptovalute Binance da hacker collegati alla Corea del Nord.

In un atto giudiziario depositato lunedì, i procuratori hanno chiesto a un tribunale federale di Washington, DC, di confiscare permanentemente i fondi, detenuti in USDC, una stablecoin emessa da Circle. L’atto segue un ordine del tribunale ottenuto all’inizio di questo mese, che autorizzava le autorità a sequestrare o sottoporre a congelamento oltre 1,2 miliardi di dollari in asset collegati all’hack. Dall’attacco, avvenuto il 29 ottobre, le autorità statunitensi hanno dichiarato di aver contribuito a congelare, sequestrare o restituire quasi 3 miliardi degli oltre 6 miliardi sottratti a Binance.

«Dopo il furto ai danni di Binance, l’FBI e i nostri partner si sono mossi rapidamente per tracciare e congelare gli asset rubati e condividere informazioni fondamentali con i fornitori di servizi relativi agli asset virtuali», ha dichiarato Brett Leatherman, direttore operativo del ramo cyber del Federal Bureau of Investigation (FBI).

Binance ha inoltre intrapreso azioni legali per recuperare gli asset rubati. Il 18 novembre, l’exchange ha dichiarato di aver ottenuto dai tribunali dell’Abu Dhabi Global Market un provvedimento di congelamento a livello mondiale da 6,5 miliardi di dollari. Gli ordini sono rivolti contro aggressori non identificati e consentono di notificare gli atti legali tramite transazioni sulla blockchain a wallet collegati al furto.

Gli hacker spostano i fondi rubati attraverso migliaia di wallet

La notizia arriva mentre la società di analisi blockchain Elliptic ha anche riferito lunedì di aver aggiornato un’analisi, secondo cui gli hacker avevano spostato almeno 247 milioni di dollari in Bitcoin (BTC) attraverso crypto mixer, strumenti che rendono più difficile tracciare i fondi rubati. La società ha dichiarato che altri 2,22 miliardi di dollari rimanevano nei wallet collegati al furto, mentre 2,85 miliardi di dollari erano stati congelati o sequestrati.

Elliptic ha osservato che gli hacker avevano spostato fondi rubati attraverso oltre 27.000 wallet su almeno 16 blockchain. Tuttavia, la maggior parte delle criptovalute non era ancora stata convertita in contanti e i 18.270 BTC rubati direttamente a Binance non si erano mossi dall’attacco.

Le autorità statunitensi hanno collegato l’attacco a un gruppo di hacker nordcoreano chiamato TraderTraitor. Secondo Binance, gli hacker hanno ottenuto l’accesso ai suoi sistemi dopo aver indotto un dipendente a scaricare software dannoso. Dopo l’attacco, Binance ha dichiarato di aver impegnato oltre 6,34 miliardi di dollari per coprire le perdite e ha rassicurato sul fatto che i fondi dei clienti fossero al sicuro.

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