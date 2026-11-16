Secondo quanto riferito, lunedì un wallet Safe ha perso circa 6,45 milioni di dollari in criptovalute; il cofondatore di Zodiac ha indicato come causa probabile una chiave compromessa e le impostazioni delle autorizzazioni del wallet, anziché un difetto nei contratti di Zodiac.

La società di sicurezza blockchain PeckShield ha segnalato il presunto furto, citando l’investigatore on-chain Specter. I registri della blockchain Ethereum esaminati da Cointelegraph mostrano che circa 4,39 milioni di USDC (USDC) e 1,72 milioni di token syrupUSDC sono stati trasferiti dal wallet in un’unica transazione lunedì.

Johannes Moormann, cofondatore di Zodiac, ha dichiarato a Cointelegraph che il suo team ha esaminato la transazione e confermato che essa è passata attraverso lo Zodiac Roles Modifier del wallet, che ha verificato il trasferimento rispetto alla policy delle autorizzazioni configurata e lo ha consentito. «Non c’è alcuna vulnerabilità nel modulo. I contratti hanno funzionato correttamente. La transazione proveniva dalla chiave di un membro di lunga data di un ruolo, che molto probabilmente è stata compromessa», ha dichiarato.

Moormann ha aggiunto che la policy personalizzata delle autorizzazioni del wallet consentiva la transazione, quasi certamente senza intenzione. Ha affermato che gli operatori del wallet controllavano le sue chiavi e autorizzazioni e che Zodiac non aveva né accesso a esse né alcun coinvolgimento nella configurazione. Zodiac non è entrata in contatto con il team interessato.

Specter ha inizialmente segnalato il modulo Zodiac Roles come parte del presunto attacco. PeckShield ha inoltre dichiarato che l’attaccante ha utilizzato circa 813.000 dollari per acquistare token legati a Monero su Hyperliquid.

Fonte: PeckShieldAlert

Il modulo Zodiac Roles consente agli utenti di Safe di assegnare autorizzazioni per transazioni specifiche. Moormann ha dichiarato che l’incidente non indicava una vulnerabilità che interessasse altri wallet che utilizzano il modulo.

L’identità del proprietario del wallet non è stata accertata. Cointelegraph ha contattato Safe e Gnosis Guild per un commento, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

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Bitquery segnala flussi di fondi simili

La società di analisi blockchain Bitquery ha tracciato i fondi dal wallet Safe attraverso diversi indirizzi fino a Hyperliquid, dove cinque account hanno acquistato circa 1 milione di dollari in token XMR1.

La società ha osservato somiglianze con i movimenti di fondi successivi all’incidente di Lighter di lunedì, compreso un trasferimento di 160 Ether (ETH) e acquisti di XMR1.

Tuttavia, Bitquery ha dichiarato di non aver trovato trasferimenti che collegassero i due gruppi di wallet e di non aver potuto stabilire se fosse coinvolto lo stesso attore.

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