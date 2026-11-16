Fonte: PeckShieldAlert
Il modulo Zodiac Roles consente agli utenti di Safe di assegnare autorizzazioni per transazioni specifiche. Moormann ha dichiarato che l’incidente non indicava una vulnerabilità che interessasse altri wallet che utilizzano il modulo.
L’identità del proprietario del wallet non è stata accertata. Cointelegraph ha contattato Safe e Gnosis Guild per un commento, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.
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La società di analisi blockchain Bitquery ha tracciato i fondi dal wallet Safe attraverso diversi indirizzi fino a Hyperliquid, dove cinque account hanno acquistato circa 1 milione di dollari in token XMR1.
La società ha osservato somiglianze con i movimenti di fondi successivi all’incidente di Lighter di lunedì, compreso un trasferimento di 160 Ether (ETH) e acquisti di XMR1.
Tuttavia, Bitquery ha dichiarato di non aver trovato trasferimenti che collegassero i due gruppi di wallet e di non aver potuto stabilire se fosse coinvolto lo stesso attore.
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