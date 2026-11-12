L’autorità thailandese di vigilanza sui titoli ha proposto di fissare a 5 milioni di baht (148.000 dollari) ciascuno il limite giornaliero per i depositi e i prelievi in stablecoin presso operatori crypto regolamentati.

Il limite si applicherebbe separatamente ai depositi e ai prelievi presso ciascun operatore, ha dichiarato la Securities and Exchange Commission (SEC) thailandese in un’ annuncio di giovedì. L’autorità ha affermato che le norme mirano a contrastare il riciclaggio di denaro, la criminalità informatica e i tentativi di eludere le regole sui trasferimenti transfrontalieri di denaro.

La bozza vieterebbe i trasferimenti in stablecoin da e verso wallet di terze parti. Gli operatori dovrebbero verificare che i clienti siano proprietari degli account o dei wallet utilizzati per i depositi e i prelievi.

Gli operatori dovrebbero rispettare la Travel Rule, che impone ai fornitori di servizi crypto di raccogliere e condividere informazioni sui trasferimenti, e usare analisi della blockchain per identificare i wallet collegati ad attività sospette.

La bozza imporrebbe agli exchange crypto di indicare i propri market maker e identificare gli asset per i quali forniscono liquidità. Ai broker crypto sarebbe vietato usare fornitori di liquidità per le coppie stablecoin-baht. Alcune operazioni fuori piattaforma sarebbero soggette a un minimo di 3 milioni di baht.

La bozza segue una consultazione di settembre durante la quale la SEC ha proposto limiti sui trasferimenti in stablecoin e una vigilanza più stringente sugli operatori crypto.

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