Il Financial Stability Board (FSB) ha esortato la Turchia a rafforzare la supervisione dei mercati delle criptovalute e ad adottare regole specifiche per le stablecoin.

In una revisione tra pari pubblicata mercoledì, l’organismo di vigilanza finanziaria globale ha affermato che le autorità turche hanno compiuto progressi introducendo requisiti di registrazione e licenza per i fornitori di servizi relativi alle criptovalute.

Il rapporto faceva parte del programma periodico dell’FSB di revisioni dei singoli Paesi e valutava i progressi della Turchia nell’attuazione delle raccomandazioni globali del 2023 dell’organismo sulle criptovalute e sulle stablecoin. Il rapporto faceva seguito a una revisione più ampia del 2025, che aveva rilevato lacune nel modo in cui le giurisdizioni avevano attuato tali raccomandazioni.

L’FSB ha raccomandato alla Turchia di iniziare a monitorare i rischi legati alle criptovalute per la stabilità finanziaria nell’ambito di un quadro formale, rafforzare la supervisione e l’applicazione delle norme, nonché migliorare la cooperazione e la condivisione delle informazioni con le autorità di regolamentazione estere.

Il Capital Markets Board della Turchia ha introdotto requisiti di licenza e operativi per gli exchange di criptovalute e i depositari nel marzo 2025, comprese soglie minime di capitale.

L’FSB ha affermato che la Turchia aveva introdotto misure di salvaguardia, tra cui l’obbligo di separare gli asset detenuti in custodia e il divieto di effettuare pagamenti nazionali in criptovalute. Le misure contribuiscono a limitare la propagazione dei rischi legati alle criptovalute alle banche e ai sistemi di pagamento. Le autorità hanno inoltre lanciato una piattaforma centralizzata per monitorare le attività legate alle criptovalute.

La revisione dell’FSB del 2025 aveva rilevato che la Turchia aveva finalizzato le regole per gli asset crypto, ma era priva di un quadro specifico per le stablecoin.

Nel giugno 2025, il ministero del Tesoro e delle Finanze della Turchia ha illustrato piani per introdurre ulteriori controlli sulle transazioni e limiti ai trasferimenti di stablecoin per contrastare il riciclaggio di denaro.

Correlato: La Turchia rafforza le regole sulle criptovalute con controlli sulla fonte e sulla finalità dei trasferimenti