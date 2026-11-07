Il rapporto tra il CEO del produttore di chip Nvidia, Jensen Huang, e il presidente Donald Trump probabilmente non salverà l’azienda da una Washington più ostile nell’era post-elettorale, secondo Semafor.

Anche se i Democratici vittoriosi puntano ad assumere la guida delle commissioni di regolamentazione, i Repubblicani stanno pianificando di imporre controlli più severi sulle esportazioni di chip.

Tre membri repubblicani della Camera hanno chiesto a Huang di comparire a un briefing per discutere se fosse stato preso di mira da un agente dell’intelligence cinese, secondo il rapporto di Semafor di venerdì.

La senatrice democratica Elizabeth Warren vuole che Huang testimoni davanti al Congresso sulle vendite di chip Nvidia alla Cina e su altre questioni correlate, ha riferito Semafor.

Cointelegraph ha riferito a marzo che Trump aveva nominato esponenti dei settori crypto, blockchain, IA e tecnologia nel suo Consiglio dei consiglieri per la scienza e la tecnologia, tra cui il CEO di Nvidia Huang

In precedenza, Huang aveva incontrato il presidente per discutere dei controlli sulle esportazioni dei chip di Nvidia,

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