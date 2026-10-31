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Scritto da Michael MillardAutoreRecensito da Bryan O'SheaRedattore

Fratelli texani condannati a 15 anni di carcere per rapina armata di criptovalute e sequestro di persona

Ultime notiziePubblicato31 ott 2026

Le irruzioni domestiche sono diventate la forma più comune di attacchi wrench alle criptovalute nel mondo durante la prima metà del 2026, passando da un solo episodio a 20.

Raymond Christian Garcia e Isiah Angelo Garcia, entrambi di Waller, in Texas, sono stati condannati rispettivamente a 180 e 186 mesi di carcere per la rapina armata di criptovalute e il sequestro di una famiglia a Grant, in Minnesota.

I fratelli sono stati condannati giovedì dal giudice distrettuale statunitense Donovan W. Frank, secondo un comunicato stampa di venerdì. A giugno si erano dichiarati colpevoli in giugno.

Il 19 settembre 2025, i fratelli, che avevano viaggiato dal Texas al Minnesota, hanno sequestrato Victim 1 e la sua famiglia nella loro casa sotto la minaccia delle armi, secondo i documenti del tribunale. Hanno immobilizzato la famiglia con fascette sotto la minaccia delle armi e l’hanno tenuta in ostaggio per più di nove ore, chiedendo l’accesso ai conti di criptovalute di Victim 1.

Quando i fratelli non hanno ricevuto la quantità di criptovalute prevista, hanno costretto Victim 1 a guidare fino a una baita nel nord del Minnesota, dove hanno ottenuto ulteriori criptovalute da altri dispositivi, per un totale superiore a 8 milioni di dollari. 

I fratelli sono fuggiti dopo che il figlio della vittima ha chiamato il 911; in seguito la polizia li ha identificati e arrestati nei pressi di Houston.

Fratelli terrorizzano una famiglia sotto la minaccia delle armi

«Raymond e Isiah Garcia hanno violato l’inviolabilità di una casa, rapito una vittima, terrorizzato per ore una famiglia sotto la minaccia delle armi e sconvolto un’intera comunità in un atto spudorato di violenza e avidità», ha dichiarato Christopher D. Dotson, agente speciale responsabile dell’ufficio locale dell’FBI di Minneapolis.

Cointelegraph ha riferito a luglio che le irruzioni domestiche erano diventate la forma più comune di attacchi wrench alle criptovalute durante la prima metà del 2026, passando da un solo episodio l’anno precedente a 20 incidenti segnalati pubblicamente, secondo la società di sicurezza blockchain CertiK. 

A luglio CertiK ha dichiarato di aver verificato 52 attacchi wrench nel mondo nella prima metà del 2026, il 33% in più rispetto ai 39 incidenti dello stesso periodo del 2025. I sequestri sono aumentati da 12 a 16. 

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