Raymond Christian Garcia e Isiah Angelo Garcia, entrambi di Waller, in Texas, sono stati condannati rispettivamente a 180 e 186 mesi di carcere per la rapina armata di criptovalute e il sequestro di una famiglia a Grant, in Minnesota.

I fratelli sono stati condannati giovedì dal giudice distrettuale statunitense Donovan W. Frank, secondo un comunicato stampa di venerdì. A giugno si erano dichiarati colpevoli in giugno.

Il 19 settembre 2025, i fratelli, che avevano viaggiato dal Texas al Minnesota, hanno sequestrato Victim 1 e la sua famiglia nella loro casa sotto la minaccia delle armi, secondo i documenti del tribunale. Hanno immobilizzato la famiglia con fascette sotto la minaccia delle armi e l’hanno tenuta in ostaggio per più di nove ore, chiedendo l’accesso ai conti di criptovalute di Victim 1.

Quando i fratelli non hanno ricevuto la quantità di criptovalute prevista, hanno costretto Victim 1 a guidare fino a una baita nel nord del Minnesota, dove hanno ottenuto ulteriori criptovalute da altri dispositivi, per un totale superiore a 8 milioni di dollari.

I fratelli sono fuggiti dopo che il figlio della vittima ha chiamato il 911; in seguito la polizia li ha identificati e arrestati nei pressi di Houston.

Fratelli terrorizzano una famiglia sotto la minaccia delle armi

«Raymond e Isiah Garcia hanno violato l’inviolabilità di una casa, rapito una vittima, terrorizzato per ore una famiglia sotto la minaccia delle armi e sconvolto un’intera comunità in un atto spudorato di violenza e avidità», ha dichiarato Christopher D. Dotson, agente speciale responsabile dell’ufficio locale dell’FBI di Minneapolis.

Cointelegraph ha riferito a luglio che le irruzioni domestiche erano diventate la forma più comune di attacchi wrench alle criptovalute durante la prima metà del 2026, passando da un solo episodio l’anno precedente a 20 incidenti segnalati pubblicamente, secondo la società di sicurezza blockchain CertiK.

A luglio CertiK ha dichiarato di aver verificato 52 attacchi wrench nel mondo nella prima metà del 2026, il 33% in più rispetto ai 39 incidenti dello stesso periodo del 2025. I sequestri sono aumentati da 12 a 16.

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