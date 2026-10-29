Phase, una nuova blockchain che consente agli utenti di smartphone di guadagnare token contribuendo al funzionamento dei servizi IA, ha ricevuto un impegno di finanziamento di 45 milioni di dollari dal fondatore di Unlimit, Kirill Eves.

Giovedì Phase ha annunciato il lancio della sua blockchain insieme a Phase Proxy, un servizio che instrada le richieste web degli agenti IA attraverso connessioni Internet condivise tramite smartphone.

Phase non ha investitori esterni, ha dichiarato la società a Cointelegraph. L’impegno di 45 milioni di dollari di Eves copre i primi due anni di sviluppo e garantisce altri due anni di autonomia finanziaria.

«I siti web bloccano o limitano regolarmente il traffico automatizzato proveniente dai data center, anche quando un agente agisce in risposta a una richiesta legittima dell’utente», ha dichiarato Eves a Cointelegraph. «Man mano che gli agenti svolgono più attività su diversi siti web, queste restrizioni stanno diventando un ostacolo significativo alla loro adozione».

Il provider di infrastrutture Internet Cloudflare consente ai proprietari dei siti web di gestire il traffico IA. Per i nuovi domini, le sue impostazioni bloccano il traffico degli agenti e quello di addestramento sulle pagine che mostrano annunci.

Eves ha fondato Unlimit nel 2009 e l’ha trasformata in una società globale di pagamenti. Unlimit ha dichiarato nel dicembre 2025 di servire più di 50.000 aziende in tutto il mondo.

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Come gli utenti di smartphone guadagnano PHASE

Gli utenti di smartphone possono unirsi alla rete Phase tramite l’app Phase e guadagnare token PHASE convalidando i blocchi e condividendo la propria connessione Internet attraverso il servizio proxy.

«Gli attuali smartphone di punta possono offrire circa 35–45 TOPS [migliaia di miliardi di operazioni al secondo] di prestazioni di elaborazione IA, a seconda del dispositivo, consentendo loro di eseguire localmente modelli IA open-weight più piccoli», ha dichiarato Eves.

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La partecipazione viene adeguata in base al livello della batteria e alla connettività del dispositivo.

Phase prevede servizi di elaborazione IA a novembre

Gli utenti di smartphone potranno contribuire con potenza di calcolo quando Phase lancerà il suo servizio di elaborazione IA, previsto per novembre. Un secondo servizio, anch’esso previsto per novembre, instraderà le richieste attraverso modelli IA.

Phase ha dichiarato di voler sviluppare un proprio modello ed espandersi a computer desktop, server e unità di elaborazione grafica.

Una parte dei ricavi generati da questi servizi finanzierebbe acquisti di PHASE sul mercato aperto, che verrebbero utilizzati per ricompensare gli operatori dei nodi.

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