Bitcoin (BTC) inizia l’ultima settimana di ottobre lottando per mantenere il supporto a 80.000 $, in vista di una settimana ricca di dati macroeconomici statunitensi e rapporti sugli utili.





Punti chiave:





I mercati prevedono che la Fed manterrà i tassi d’interesse nell’attuale intervallo del 3,75-4% nella riunione di mercoledì, mentre il greggio Brent rallenta a 110 $ al barile.

L’indice composito KOSPI della Corea del Sud riprende la discesa in vista di un’importante tornata di risultati societari statunitensi.

Bitcoin si avvia a chiudere ottobre in calo del 4%, replicando la performance del 2025, mentre il supporto a 80.000 $ appare debole.





I mercati prevedono una pausa nei rialzi dei tassi della Fed, con il petrolio ancora sopra i 100 $





Questa settimana la Federal Reserve statunitense è al centro dell’attenzione degli analisti macroeconomici, poiché mercoledì deciderà la prossima mossa sui tassi dei fondi federali. I mercati osserveranno la decisione sui tassi del Federal Open Market Committee (FOMC), nonché il linguaggio utilizzato dal presidente della Fed Kevin Warsh nella conferenza stampa seguente.





I mercati hanno pochi dubbi su ciò che decideranno i funzionari, stimando oltre il 90% di probabilità che i tassi rimangano nell’attuale intervallo del 3,75-4%. I dati FedWatch mostrano un consenso a favore di un rialzo dello 0,25% nella riunione del FOMC di dicembre.

Probabilità del tasso obiettivo della Fed (screenshot). Fonte: CME Group





Commentando, l’economista Robin Brooks ha sostenuto che tali aspettative fossero un regalo per Warsh, che non avrebbe dovuto contrastare le pressioni esterne per cambiare rotta.





«Dopo riunioni della Fed molto controverse all’inizio del 2026, quella di questa settimana non suscita alcun interesse sui mercati, che prezzano solo il 12% di probabilità di un rialzo. Non è nulla rispetto a come i mercati abbiano cercato di spingere Warsh a rialzare i tassi a luglio. Una tregua temporanea per Warsh», ha riassunto.





In un’analisi separata della scorsa settimana, Brooks ha considerato quasi inevitabile una pausa sui tassi, persino con l’aumento dei prezzi del petrolio e le crescenti preoccupazioni per un’escalation militare in Medio Oriente. Venerdì il greggio Brent ha raggiunto i 117 dollari al barile, il suo livello più alto dal 19 marzo, prima di scendere intorno ai 110 dollari lunedì. Tuttavia, ha aggiunto, persino un aumento a 125 dollari non costringerebbe la Fed a cambiare rotta.





«La crisi del debito in Francia si aggraverebbe bruscamente, aumenterebbe l’ansia per tutto il debito legato all’IA e ai centri dati e l’S&P 500 crollerebbe. Non è certo uno scenario in cui la Fed scalpiti per rialzare i tassi», ha scritto.





«Semmai, le condizioni finanziarie si inasprirebbero bruscamente, quindi l’ultima cosa che vorresti fare sarebbe rialzare i tassi».





Grafico giornaliero dei CFD sul greggio Brent. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Giovedì saranno pubblicati nuovi dati macroeconomici statunitensi sotto forma dell’indice delle spese per consumi personali (PCE), noto come l’indicatore dell’inflazione “preferito” dalla Fed. Il mese scorso, il PCE è risultato inferiore alle attese al 3,4% su base annua, ma gli analisti hanno spiegato che il calo era il risultato di modifiche al metodo di calcolo di alcuni elementi dell’indice.





Il KOSPI fatica mentre i mercati si preparano agli utili delle aziende tecnologiche statunitensi





Il nervosismo sulle prospettive del settore dell’IA ha continuato a pesare sui titoli azionari lunedì, in vista dell’apertura settimanale di Wall Street.





Dopo aver tentato di recuperare parte delle perdite verso la fine della scorsa settimana, lunedì l’indice composito KOSPI della Corea del Sud ha chiuso in calo dell’1,5%, a 5.469 punti. Venerdì, l’indice ad alta componente tecnologica è sceso fino a 5.308 punti, un livello che non si vedeva dalla fine di luglio.

Indice composito KOSPI, grafico a un giorno. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Il minimo è stato determinato da significative vendite di titoli tecnologici, mentre i capitali stranieri cercavano sicurezza. La scorsa settimana, i rapporti sugli utili delle aziende statunitensi migliori del previsto non sono riusciti alla fine a migliorare il sentiment; l’attenzione si è invece concentrata sulla riduzione delle spese in conto capitale di Tesla nel terzo trimestre. Venerdì l’indice composito Nasdaq ha chiuso a 25.955 punti, la sua chiusura giornaliera più bassa dal 3 agosto.





Grafico a un giorno dell’indice Nasdaq Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Lunedì, parlando con CNBC, Raisah Rasid di JPMorgan Asset Management ha dichiarato di non essere turbata dallo stato del settore dell’IA.





«Si tratta davvero del fatto che gli investitori pensano: “Guardate, non stiamo più premiando le spese in conto capitale; ciò che premiamo è il rendimento del capitale. Penso che sia questo ciò che sta accadendo con l’IA”», ha dichiarato.





Questa settimana sono attesi altri risultati del terzo trimestre: Microsoft e Alphabet pubblicheranno i loro risultati dopo la chiusura dei mercati mercoledì, mentre Amazon e Intel seguiranno giovedì. In totale, circa il 20% delle società dell’S&P 500 presenterà i risultati durante la settimana; giovedì saranno inoltre pubblicati i dati sul PIL degli Stati Uniti relativi al terzo trimestre.





Il sentiment “Uptober” su Bitcoin si confronta con perdite del 4% dall’inizio del mese





Bitcoin si avvia a chiudere ottobre in calo del 4% se la candela mensile chiuderà vicino ai livelli attuali, intorno agli 80.000 dollari.





Correlato: Gli ETF su Bitcoin interrompono una serie di deflussi durata due settimane con un ritorno di 301 milioni di dollari





Grafico giornaliero di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





I dati di CoinGlass mostrano che, sebbene il rialzo medio di BTC/USD a ottobre ammonti al 26,1% dal 2010, da cui deriva il soprannome «Uptober», sia quest’anno sia l’anno scorso hanno fatto eccezione alla tendenza. Dopo essere sceso del 3,9% nell’ottobre 2025, Bitcoin ha perso un ulteriore 17,5% a novembre, andando ancora una volta contro gli schemi storici, caratterizzati da rendimenti medi di novembre del 35%.





Rendimenti mensili di BTC/USD. Fonte: CoinGlass





Sabato sono state liquidate posizioni long per quasi 150 milioni di dollari nell’arco di due ore, mentre Bitcoin è sceso a 79.145 dollari. Il livello degli 80.000 dollari non è riuscito a fornire supporto sui timeframe inferiori, nonostante il suo status di soglia psicologica. CoinGlass mostra un muro di ordini di acquisto da 73 milioni di dollari che mantiene il prezzo sopra i 79.300 dollari, con gli ordini di vendita concentrati intorno agli 81.000 dollari.





Mappa delle liquidazioni di BTC. Fonte: CoinGlass





I partecipanti al mercato sono sempre più cauti riguardo a un possibile rimbalzo nelle attuali condizioni macroeconomiche. Benjamin Cowen, fondatore della piattaforma di analisi crypto Into the Cryptoverse, ha descritto i ritorni di Bitcoin a 87.000 dollari tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre come un «falso breakout».





BTC/USD dovrebbe continuare a mostrare debolezza fino alla fine dell’anno, ha dichiarato lunedì ai suoi follower su X, citando precedenti storici e prevedendo una pressione al ribasso negli anni delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.





Come riportato da Cointelegraph, la zona di resistenza intorno a 87.000 dollari include importanti livelli di prezzo: l’apertura annuale del 2026 a 87.490 dollari e la media mobile a 20 mesi a 87.165 dollari.



