Bitcoin (BTC) si è mantenuto sotto gli 82.000 dollari fino all’apertura di Wall Street di venerdì, mentre i mercati azionari hanno continuato a scendere tra le preoccupazioni sui finanziamenti dell’IA.





Punti chiave:





Bitcoin ha faticato a rimbalzare dopo essere sceso di oltre il 3% giovedì. Per breve tempo è sceso sotto gli 81.000 dollari.

La spesa per le infrastrutture dell’IA è rimasta una preoccupazione persistente per il mercato, mentre CoreWeave, fornitore di infrastrutture neocloud, è scivolata ai minimi da 17 mesi.

I ribassi del mercato crypto hanno liquidato posizioni long per un valore di 280 milioni di dollari in 24 ore, mentre i deflussi dagli exchange-traded fund (ETF) su Bitcoin hanno raggiunto i 635 milioni di dollari.





L’analisi mette in guardia dal contagio dello “stress creditizio” legato all’IA





I dati di TradingView hanno mostrato una stabilizzazione di BTC/USD dopo il calo del 3,2% di giovedì, con una discesa fino a 80.840 dollari su Bitstamp.





Grafico a un’ora BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Il nervosismo del mercato sulla redditività del settore dell’IA e sui costi di assicurazione dei grandi operatori contro il default è riemerso questa settimana. CoreWeave, un fornitore neocloud, è stato tra i maggiori ribassi, in calo del 15,5% dall’inizio della settimana al termine della sessione di contrattazioni statunitense di giovedì, ai livelli più bassi dal maggio 2025. Un declassamento del prezzo obiettivo da parte di Bernstein, da 74 a 51 dollari, ha contribuito alla pressione.





«La diffusione dello stress creditizio nel settore delle infrastrutture neocloud ha innescato una più ampia debolezza del mercato azionario, mentre gli investitori istituzionali valutano gli impegni di spesa in conto capitale e la redditività delle aziende tecnologiche dipendenti dall’espansione delle infrastrutture per l’IA», la società di trading di criptovalute QCP Capital ha scritto nell’analisi.





Grafico giornaliero del titolo CoreWeave. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Venerdì, nuove pressioni al ribasso hanno colpito i mercati azionari asiatici. L’indice composito KOSPI della Corea del Sud ha aperto a 5.402 punti prima di scendere fino a 5.305 punti, segnando i livelli più bassi dalla fine di luglio. Ha chiuso la seduta in rialzo dello 0,3% nella giornata.





Grafico a un giorno dell’indice composito KOSPI. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Parlando con CNBC giovedì, il CEO di Nvidia Jensen Huang ha parlato di una «scarsità di capitale» che incide in particolare sulla realizzazione delle infrastrutture neocloud.





«La domanda di capitale è molto maggiore della disponibilità di capitale», ha dichiarato.





In precedenza, Cointelegraph ha riferito di una spesa in conto capitale di Tesla inferiore alle attese, nonostante i risultati del terzo trimestre fossero nel complesso conformi alle aspettative del mercato.





QCP Capital ha affermato che i dati sulla spesa in conto capitale «hanno rafforzato i timori che gli elevati costi di finanziamento limiteranno il ritmo dello sviluppo delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale e potrebbero ridurre i rendimenti attesi dei progetti ad alta intensità di capitale».





Liquidazioni long nel settore crypto in aumento nel calo sotto gli 81.000 dollari





I flussi di capitale verso i prodotti ETF hanno reagito con forza ai recenti movimenti dei prezzi all’interno dell’intervallo di negoziazione locale di Bitcoin, compreso tra 80.000 e 87.000 dollari.





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Giovedì, gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti per 635 milioni di dollari, il maggiore calo giornaliero dalla fine di giugno.





I dati di CoinGlass hanno inoltre rivelato che i trader sono stati colti di sorpresa quando BTC/USD è tornato verso il limite inferiore del suo intervallo. Le liquidazioni complessive nel settore crypto hanno totalizzato 336 milioni di dollari nelle 24 ore fino a mezzogiorno UTC, inclusi 281 milioni di dollari di posizioni long.





Liquidazioni di criptovalute rispetto a BTC/USD (screenshot). Fonte: CoinGlass



