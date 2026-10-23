L’autorità di vigilanza finanziaria svizzera FINMA ha approvato il primo fondo indicizzato quotato di diritto svizzero che consente agli investitori retail di ottenere un’esposizione diretta a Bitcoin.

Giovedì, BIT Asset Management ha dichiarato che il suo Bitcoin Fund ETF (BBIT) dovrebbe iniziare a essere negoziato sul SIX Swiss Exchange a novembre. Il fondo detiene direttamente Bitcoin ed è approvato per l’offerta pubblica esclusivamente in Svizzera.

«La maggior parte dei prodotti su Bitcoin quotati oggi in Europa sono prodotti negoziati in borsa (ETP), strumenti di debito che comportano un rischio legato all’emittente», ha dichiarato BIT Asset Management.

Il Bitcoin Fund ETF è invece un fondo svizzero d’investimento collettivo, nel quale gli asset sono detenuti separatamente da quelli della società di gestione del fondo e sono «segregati» a beneficio degli investitori, ha dichiarato la società.

Il fondo rientra nella categoria svizzera degli «altri fondi per investimenti alternativi» con rischio particolare. FINMA ha osservato che anche altri fornitori di fondi hanno presentato richieste per ETF su Bitcoin.

Sebbene dal 2021 FINMA abbia autorizzato fondi che investono principalmente in un paniere di criptovalute, questa è la prima volta che FINMA approva un fondo che investe esclusivamente in Bitcoin, citando la storia degli scambi e volumi di scambio più elevati rispetto ad altre criptovalute.

Tuttavia, ha sottolineato che Bitcoin resta altamente volatile anche quando vi si accede tramite un ETF autorizzato.

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