Giovedì gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato deflussi netti per 635 milioni di dollari, riportando in rosso i flussi di ottobre.

I prelievi hanno più che cancellato gli afflussi di 528 milioni di dollari di mercoledì e hanno portato i deflussi netti di ottobre a 175 milioni di dollari, secondo i dati di SoSoValue.

È stato il maggiore deflusso netto giornaliero dal 25 giugno, quando gli ETF su Bitcoin hanno perso 696 milioni di dollari. I prelievi hanno interrotto una serie di tre giorni di afflussi che ha attirato 1,08 miliardi di dollari.

Gli ETF su Bitcoin hanno comunque registrato afflussi netti settimanali per 443 milioni di dollari. Prima del rimbalzo, i fondi avevano registrato due settimane consecutive di deflussi.

Giovedì Bitcoin è stato scambiato tra 80.996 e 82.551 dollari, in calo rispetto al massimo infragiornaliero di mercoledì, pari a 84.777 dollari. Al momento della pubblicazione, BTC era scambiato a circa 81.783 dollari, in calo di circa l’1% nelle 24 ore precedenti, secondo CoinGecko.

Anche gli ETF sulle altcoin hanno registrato flussi per lo più negativi giovedì. Gli ETF su Ether hanno registrato circa 111 milioni di dollari di deflussi netti, seguiti dagli ETF su Solana con circa 9 milioni di dollari e dagli ETF su Hyperliquid (HYPE) con circa 8 milioni di dollari. Gli ETF su XRP hanno invertito la tendenza, attirando circa 3,6 milioni di dollari di afflussi.

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