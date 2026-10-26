Gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno attirato circa 301 milioni di dollari di afflussi netti la scorsa settimana, interrompendo una serie di deflussi durata due settimane nonostante i pesanti ritiri di fine settimana.

I fondi avevano perso circa 228 milioni di dollari la settimana precedente e 680 milioni di dollari nella settimana ancora precedente. I deflussi netti di ottobre ammontavano a circa 314 milioni di dollari, secondo i dati di Farside Investors.

Gli ETF su Bitcoin hanno attirato 1,08 miliardi di dollari tra lunedì e mercoledì, mentre Bitcoin (BTC) è salito fino a un massimo settimanale di 84.777 dollari mercoledì, secondo CoinGecko. Gli investitori hanno poi ritirato circa 774 milioni di dollari giovedì e venerdì, mentre BTC è arretrato verso gli 80.000 dollari.

Secondo una ricerca pubblicata giovedì dal market maker DWF Labs, gli investitori negli ETF hanno teso a vendere durante i ribassi di Bitcoin. La società ha rilevato deflussi netti durante sette degli otto ribassi di Bitcoin di almeno il 15% dall’avvio degli ETF spot statunitensi su Bitcoin, nel gennaio 2024.

«Gli investitori negli ETF non comprano sui ribassi come si pensa», ha dichiarato DWF.

Al momento della pubblicazione, Bitcoin era scambiato a 80.025 dollari, in calo di circa il 3,3% negli ultimi sette giorni. Il Crypto Fear & Greed Index è sceso a una lettura «Neutrale» di 50, rispetto a «Avidità» a 59 una settimana prima.

Gli ETF spot statunitensi su Ether hanno registrato la quarta settimana consecutiva di deflussi netti, perdendo circa 221 milioni di dollari la scorsa settimana, secondo i dati di Farside Investors.

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