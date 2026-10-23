Bitcoin (BTC) ha registrato un nuovo calo sotto gli 81.000 dollari dopo l’apertura di Wall Street di venerdì, mentre il greggio Brent segnava nuovi massimi da sette mesi.





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Bitcoin è brevemente sceso sotto gli 81.000 dollari all’inizio della sessione di trading statunitense di venerdì, mentre le azioni si muovevano al ribasso e il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni rimaneva sotto il 5%.

Il greggio Brent ha raggiunto i 116 dollari al barile per la prima volta dal 19 marzo, nel contesto delle tensioni in Medio Oriente.

L’andamento del prezzo di BTC si è concentrato sul recupero della sua media mobile semplice a 50 giorni, a 81.781 dollari.





Le azioni statunitensi arretrano, i rendimenti obbligazionari si raffreddano mentre il petrolio aumenta





I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD scendere fino a 80.988 dollari prima di recuperare fino a circa 81.600 dollari al momento della stesura.





Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Le azioni statunitensi hanno aperto in ribasso, mentre le difficoltà di spesa del settore dell’IA coincidevano con un’impennata dei prezzi del petrolio, sulla scia delle tensioni legate alla guerra tra Stati Uniti e Iran.





L’S&P 500 e il Nasdaq Composite Index, fortemente orientato ai titoli tecnologici, erano in calo rispettivamente dello 0,6% e dello 0,2% al momento della stesura. Il Dow Jones Industrial Average era in ribasso dell’1,4%.





Mentre i trader adottavano un atteggiamento di avversione al rischio, il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni è rimasto sotto il 5%, dopo aver raggiunto il 4,939% giovedì, il livello più basso dal 23 settembre.





Grafico giornaliero del rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView





I timori che gli Stati Uniti possano riprendere gli attacchi militari contro l’Iran in prossimità delle elezioni di metà mandato hanno spinto venerdì il petrolio greggio WTI oltre i 102 dollari al barile. È il livello più alto dal 16 settembre. Il greggio Brent ha registrato un rialzo ancora più netto, di quasi il 3%, raggiungendo i 116 dollari al barile, un livello che non si vedeva dalla metà di marzo.





Grafico a un giorno dei CFD sul petrolio greggio Brent. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Commentando, l’economista Robin Brooks ha osservato che i prezzi stavano salendo, sebbene i flussi di petrolio attraverso il Golfo Persico si avvicinassero ai livelli prebellici per molte nazioni e l’Arabia Saudita superasse la propria media prebellica.





«Dall’inizio della guerra, non abbiamo assistito a un simile disaccoppiamento tra prezzi e flussi», ha scritto in un’analisi pubblicata quel giorno, ritenendo che i mercati stessero incorporando un «enorme premio al rischio».





Volumi di transito del petrolio nel Golfo Persico (screenshot). Fonte: Robin Brooks su Substack.com





L’analisi del prezzo di BTC guarda alla trendline a 50 giorni





Commentando l’andamento del prezzo di BTC su intervalli temporali brevi, Keith Alan, cofondatore della piattaforma di trading di criptovalute Material Indicators, ha rilevato la possibilità di nuovi test dei supporti inferiori.





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BTC/USD, ha osservato, era sceso al di sotto della sua media mobile semplice (SMA) a 50 giorni, a 81.781 $, mentre i rialzisti tentavano di recuperarla entro la chiusura giornaliera.





«Se entro la chiusura di stasera non ci riusciranno, mi aspetto un test del supporto nell’intervallo tra 78.000 e 80.000 $», ha dichiarato ai follower su X.





Grafico giornaliero di BTC/USD con SMA a 50 periodi. Fonte: Cointelegraph/TradingView





In precedenza, Cointelegraph ha riferito di un significativo supporto al prezzo di BTC tra 80.000 e 81.500 dollari, poiché quest’area rappresenta la base di costo aggregata degli investitori negli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin.



