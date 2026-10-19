World, sostenuta da Sam Altman, ha introdotto badge di verifica biometrica per gli utenti enterprise di Zoom, con l’obiettivo di contrastare l’impersonificazione tramite deepfake e le frodi basate sull’IA.

I clienti enterprise di Zoom potranno ora vedere badge «prova di essere umano» per verificare che le persone presenti nelle videochiamate siano reali, dopo il lancio globale della tecnologia di identità biometrica di World.

Domenica, il progetto sostenuto da Sam Altman ha annunciato che World ID per Zoom è ora disponibile nel Zoom Marketplace. Il sistema confronta un’immagine acquisita dall’Orb dell’azienda, che esegue la scansione dell’iride, un selfie dal vivo e il feed video del partecipante prima di mostrare un Badge umano visibile agli altri partecipanti alla riunione.

World aveva annunciato l’integrazione con Zoom ad aprile, quando era sottoposta a test beta limitati con VanEck Funds. La funzione è ora disponibile a livello globale per i clienti enterprise di Zoom. World ha inoltre indicato Bain Capital, Pantera Capital e altre società finanziarie come partner iniziali di progettazione per la sua più ampia tecnologia di verifica dell’identità.

Il lancio segue episodi di impersonificazione tramite IA. Nel 2024, un dipendente della società di ingegneria Arup ha trasferito circa 25 milioni di dollari dopo che alcuni truffatori avevano impersonato dirigenti durante una videoconferenza.

A febbraio, hacker sospettati di essere legati alla Corea del Nord hanno usato feed video contraffatti in false riunioni Zoom per indurre società crypto e fintech a installare malware.

«World ID per Zoom è progettato per proteggere conversazioni sensibili e ad alto rischio dimostrando che è presente una persona reale e unica», World ha dichiarato in una dichiarazione citata da Fortune.

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