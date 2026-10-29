Il presidente della Commodity Futures Trading Commission Michael Selig afferma che non è più fantascienza immaginare il proprio frigorifero acquistare autonomamente generi alimentari con il denaro guadagnato mettendo in staking Ether — o persino lanciare il proprio memecoin, sollevando interrogativi su come le autorità di regolamentazione dovrebbero vigilare sugli agenti IA autonomi.

Il commento colorito è arrivato durante l’intervento di Selig al primo Frontier Forum della CFTC, tenutosi mercoledì a Washington, DC, dove ha sostenuto che le autorità di regolamentazione devono adattarsi a un sistema finanziario in cui gli agenti IA possono detenere asset ed eseguire operazioni autonomamente.

“Siamo qui riuniti oggi per discutere di una tecnologia che sta trasformando rapidamente i mercati finanziari. Il presidente Trump la definisce ‘superintelligenza’, o SI, perché ‘non è artificiale’. È reale quanto la stampa, il motore a vapore e Internet”, ha affermato.

Selig afferma che il quadro normativo della CFTC è stato sviluppato attorno a “partecipanti al mercato identificabili” che svolgono specifiche funzioni finanziarie, ma che il software autonomo sta sollevando interrogativi su come applicare tali norme.

“Consideriamo un agente SI che individua opportunità di trading ed esegue transazioni per conto di un utente”, ha affermato Selig.

“Lo sviluppatore di quell’agente sarebbe soggetto all’obbligo di registrazione? Chi è responsabile se l’agente agisce in modo incontrollato? Come possono le autorità di regolamentazione sapere per conto di chi opera l’agente, o la suite di agenti? Abbiamo bisogno di una nuova forma di know-your-customer, magari KYA, ovvero know-your-agent?”

L’IA potrebbe democratizzare il trading, ma comportare nuovi rischi

Selig ha affermato che l’IA potrebbe dare a trader e aziende più piccoli accesso a strumenti di gestione del rischio un tempo riservati alle istituzioni più grandi.

“La SI può contribuire a elaborare la vasta quantità di informazioni molto più velocemente delle capacità del cervello umano e con maggiore accuratezza”, ha affermato.

Ma una maggiore autonomia comporta anche nuovi rischi. Gli agenti potrebbero reagire in modo imprevisto alle condizioni di mercato, mentre soggetti che utilizzano modelli simili potrebbero generare comportamenti di trading correlati. La velocità delle transazioni autonome potrebbe inoltre complicare la sorveglianza del mercato e la gestione del rischio, ha affermato.

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Il presidente di Animoca Brands Yat Siu ha recentemente espresso una preoccupazione simile, dichiarando a Cointelegraph che mille persone che chiedessero all’IA informazioni sulla stessa operazione potrebbero ricevere più o meno la stessa risposta. Secondo Siu, le conoscenze degli utenti e le domande successive contribuiscono a definire strategie più personalizzate.

L’anno scorso, anche il Financial Policy Committee della Bank of England ha avvertito che l’uso diffuso di modelli simili potrebbe amplificare gli shock di mercato.

Gli exchange di criptovalute stanno già sviluppando strumenti per il trading autonomo.

A febbraio, Coinbase ha introdotto gli Agentic Wallets, consentendo agli agenti di spendere e fare trading entro limiti definiti dall’utente, mentre a marzo Binance ha lanciato AI Agent Skills per fornire dati di mercato e strumenti per l’inserimento e la gestione di ordini spot.

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