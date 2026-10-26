Gli analisti di Bernstein prevedono che i mercati predittivi diventeranno uno dei motori incrementali degli utili della piattaforma di trading Robinhood Markets (HOOD), superando potenzialmente i ricavi derivanti dalle criptovalute.

Secondo una previsione degli analisti di Bernstein condivisa lunedì con Cointelegraph, entro il 2028 i mercati predittivi potrebbero generare per Robinhood fino a 1,7 miliardi di dollari di ricavi, superando gli 1,6 miliardi di dollari di ricavi derivanti dalle criptovalute previsti per quell’anno.

Gli analisti prevedono che i ricavi di Robinhood derivanti dai mercati predittivi aumenteranno dagli attuali circa 650 milioni di dollari a 1,7 miliardi di dollari nel 2028, rappresentando circa il 18% dei ricavi totali di Robinhood previsti per il 2028, pari a 9,4 miliardi di dollari.

La previsione arriva un giorno prima del rapporto di Robinhood sul terzo trimestre del 2026 e mostra che i mercati predittivi stanno diventando una fonte di ricavi in crescita per la piattaforma di trading rivolta agli investitori retail.

Bernstein prevede che i ricavi di Robinhood nel terzo trimestre aumenteranno del 13% su base trimestrale, raggiungendo circa 1,5 miliardi di dollari, trainati dalla crescita dei volumi nozionali azionari, dei volumi delle opzioni e dei volumi dei contratti sugli eventi, oltre che dalla ripresa dei volumi di trading delle criptovalute.

Bernstein ha aumentato le stime sui ricavi di Robinhood del 3% per il 2026, del 4% per il 2027 e del 3% per il 2028, mantenendo invariato il target di prezzo a 160 dollari, citando ipotesi più elevate sui ricavi azionari e da criptovalute.

Le azioni quotate sul Nasdaq erano pronte ad aprire in calo lunedì, con l’attività pre-market che ha portato il prezzo del titolo a 93,60 dollari, secondo Yahoo Finance. Il titolo HOOD è in calo di oltre il 29% negli ultimi 12 mesi.

Correlato: Il trailer di Netflix su FTX è stato «abbastanza da farmi arrabbiare» nei primi 30 secondi: ex COO di FTX