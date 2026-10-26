S&P Dow Jones Indices ha stretto una partnership con la piattaforma di mercato predittivo Kalshi in base a un accordo che consentirà all’exchange di offrire contratti su eventi legati ai benchmark del fornitore di indici finanziari.

Secondo l’ annuncio di lunedì, Kalshi diventerà una piattaforma preferenziale per i contratti collegati agli indici S&P DJI, con il regolamento basato sui valori ufficiali degli indici pubblicati dalla società.

S&P DJI valuterà inoltre lo sviluppo di indici utilizzando i dati del mercato predittivo di Kalshi, tracciando potenzialmente le aspettative relative agli sviluppi economici, agli esiti politici e agli eventi sportivi. Gli indicatori utilizzerebbero i prezzi dei contratti su eventi di Kalshi per misurare le aspettative del mercato sugli esiti futuri, invece di seguire la performance degli asset finanziari tradizionali.

Le società non hanno comunicato una tempistica per nessuna delle due iniziative. S&P DJI non ha risposto immediatamente alla richiesta di ulteriori dettagli di Cointelegraph.

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L’accordo segue le iniziative degli operatori dei mercati finanziari tradizionali nel settore dei mercati predittivi. Intercontinental Exchange, società madre della Borsa di New York, ha impegnato fino a 2 miliardi di dollari in Polymarket nell’ottobre 2025.

A marzo, Nasdaq ha presentato una richiesta per offrire contratti in stile mercato predittivo legati all’indice Nasdaq 100, prima di collaborare con Kalshi ad agosto per fornire tecnologia di sorveglianza del mercato.

S&P Global completa l’acquisizione di OpenZeppelin

S&P Global, società madre di S&P Dow Jones Indices, ha annunciato separatamente lunedì di aver completato l’ acquisizione della società di sicurezza blockchain OpenZeppelin, ampliando le proprie capacità di valutazione del rischio per gli asset digitali. L’accordo era stato annunciato per la prima volta a settembre e i termini finanziari non sono stati divulgati.

OpenZeppelin fornisce audit sulla sicurezza degli smart contract e strumenti di sviluppo. Le sue librerie di contratti open source sono alla base di oltre 38.000 miliardi di dollari di valore trasferito, mentre il suo team di sicurezza ha portato a termine oltre 900 incarichi, secondo S&P Global.

OpenZeppelin continuerà a operare come propria unità aziendale sotto la guida del fondatore Demian Brener, che riferirà a Yann Le Pallec, presidente di S&P Global Ratings.

S&P Global ha inoltre ampliato il proprio lavoro di valutazione del rischio degli asset digitali oltre la sicurezza degli smart contract. All’inizio di questo mese, S&P Global Ratings ha lanciato un quadro per valutare i vault di prestito in criptovalute sulla base di sei categorie di rischio, tra cui sicurezza blockchain, liquidità e governance.

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