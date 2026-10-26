Anthropic ha annunciato di aver depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti il modulo S-1 per un’offerta pubblica iniziale sul Nasdaq, segnando un passo significativo per le aziende di intelligenza artificiale.

Un deposito S-1 presso la SEC di lunedì ha suggerito che Anthropic potrebbe puntare a un’IPO a metà novembre, quotando le proprie azioni ordinarie di Classe A sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo ANT. L’azienda ha comunicato oltre 16 miliardi di dollari di ricavi nel primo semestre del 2026 e una perdita netta di 80 miliardi di dollari nello stesso periodo.

Anthropic è stata fondata nel 2021 da molti ex dirigenti dell’azienda di IA OpenAI. Alcune segnalazioni hanno suggerito che l’azienda potrebbe raccogliere fino a 100 miliardi di dollari con un’IPO, raggiungendo una valutazione di 2.000 miliardi di dollari. OpenAI ha già rinviato i propri piani per l’IPO; secondo quanto riferito, a settembre l’amministratore delegato Sam Altman avrebbe detto che il 2026 era un «momento sconsigliabile» per procedere con un’offerta pubblica.

L’azienda che sviluppa l’assistente di IA Claude ha riferito di detenere oltre 112 miliardi di dollari in liquidità e mezzi equivalenti, oltre a 19 miliardi di dollari in investimenti a breve termine, al 30 giugno.

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