Elon Musk avverte che oltre 200 fornitori cloud AI specializzati potrebbero fallire o consolidarsi mentre i finanziatori stringono i cordoni della borsa.

Musk ha dichiarato domenica su X che i finanziatori avevano in gran parte smesso di concedere finanziamenti alle aziende prive di flussi di entrate consistenti al di fuori dei data center AI. Ha affermato che SpaceX aveva ottenuto 40 miliardi di dollari in finanziamenti a debito per le GPU grazie al suo status investment grade e alle entrate derivanti da Starlink, il servizio Internet satellitare, e dalle attività nel settore dei razzi.

«Questo significa che le oltre 200 neocloud assisteranno a una morte e a un consolidamento da pesciolino. Alcune riusciranno a sopravvivere, ma non molte», ha dichiarato.

Una neocloud è un’azienda cloud specializzata che affitta potenza di calcolo per l’AI, solitamente attraverso data center pieni di potenti GPU.

L’avvertimento di Musk segue una previsione di ottobre della società di ricerca Gartner, secondo cui oltre l’80% dei fornitori neocloud cesserà di operare in modo indipendente entro il 2030, mentre il settore fatica a generare rendimenti sufficienti sugli ingenti investimenti nelle infrastrutture AI.

Gli avvertimenti potrebbero avere implicazioni anche per i miner di Bitcoin che si sono riconvertiti alle infrastrutture AI. Per esempio, IREN si è espansa nei servizi cloud AI, affittando potenza di calcolo ai clienti, mentre Core Scientific fornisce servizi di hosting per data center a clienti neocloud come CoreWeave.

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Nella sua previsione, Gartner ha affermato che i fornitori di AI dovrebbero spendere quasi 1.000 miliardi di dollari per le infrastrutture nel 2026 e altri 6.000 miliardi tra il 2027 e il 2030, ma ha osservato che le entrate sono insufficienti a garantire rendimenti redditizi su tutti questi investimenti.

La pressione potrebbe essere particolarmente forte per le neocloud, che devono guadagnare abbastanza dai servizi di calcolo AI per sostenere le proprie attività. Le aziende cloud più grandi dispongono di flussi di entrate più diversificati, che potrebbero sostenere gli investimenti nell’AI per anni, ha affermato Gartner.

Anche una forte crescita del mercato potrebbe non essere sufficiente. Gartner prevede che la spesa per l’infrastructure-as-a-service ottimizzata per l’AI salirà da 66 miliardi di dollari nel 2027 a 174 miliardi nel 2030, ma ha affermato che la maggior parte dei fornitori potrebbe avere difficoltà a recuperare il proprio investimento prima che l’attuale generazione di chip AI venga sostituita.

SpaceX registra un forte aumento delle entrate derivanti dall’AI

I commenti di Musk sono arrivati pochi giorni dopo che SpaceX ha riferito che la sua attività di «Super Intelligence» ha generato 7,6 miliardi di dollari di entrate nel terzo trimestre, in aumento dell’830% rispetto all’anno precedente e pari a oltre la metà dei 14,6 miliardi di dollari di vendite trimestrali della società.

La società ha attribuito la crescita ai nuovi accordi per i servizi cloud, all’acquisizione di Cursor e alla maggiore adozione del suo modello AI Grok.

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