Elon Musk ha dichiarato di apprezzare l’idea di una fusione tra Tesla e SpaceX, un’operazione potenziale che creerebbe un colosso tecnologico da circa 3.500 miliardi di dollari, combinando IA, esplorazione spaziale e produzione di veicoli elettrici.

«Penso che sarebbe una buona idea? Sì», ha detto Musk riguardo alla potenziale fusione durante una conference call sui risultati del terzo trimestre di SpaceX, martedì.

Musk ha dichiarato che sia SpaceX sia Tesla hanno costituito comitati speciali composti da amministratori indipendenti per discutere l’idea, su richiesta degli azionisti, anche se non può partecipare alle discussioni perché è una parte in conflitto d’interessi.

Una fusione porterebbe Tesla nello stesso gruppo societario di SpaceXAI, sviluppatore di Grok (precedentemente xAI), e della piattaforma social X, acquisita da SpaceX a febbraio. I colloqui arrivano inoltre mentre l’attività di SpaceX nel campo dell’IA è diventata il suo maggiore segmento di ricavi nel terzo trimestre, sottolineando quanto l’intelligenza artificiale sia diventata centrale nell’impero tecnologico in espansione di Musk.

«C’è molto da guadagnare dalla cooperazione nello sviluppo di software di superintelligenza, nella progettazione di chip, nella Terafab, ovviamente, nella robotica, nella messa in orbita con la costellazione Starmind. La connettività», ha dichiarato Musk.

Tuttavia, Musk ha ridimensionato le aspettative sulla possibilità che la fusione si concretizzi alla fine.

«Alcune persone là fuori danno per certo che ci sarà una fusione tra SpaceX e Tesla, e penso che sarebbe un’esagerazione», ha dichiarato, aggiungendo che i comitati speciali non hanno raggiunto un accordo sui termini di alcuna operazione e che non vi è alcuna garanzia che lo raggiungano.

«Alla fine, gli azionisti devono sostenere l’operazione e, in particolare per Tesla, avremo bisogno del voto del 50% di tutte le azioni, non solo di quelle degli azionisti che votano, ma di tutti gli azionisti. Ed è una soglia piuttosto alta da cercare di raggiungere».

I risultati del terzo trimestre di SpaceX mostrano un forte aumento dei ricavi dell’IA

I commenti di Musk sono seguiti alla relazione sugli utili di SpaceX del terzo trimestre, che ha mostrato ricavi in aumento del 161% su base annua, a 14,6 miliardi di dollari, trainati in gran parte dal segmento IA «Super Intelligence».

Il segmento Super Intelligence di SpaceX ha generato ricavi per 7,6 miliardi di dollari nel terzo trimestre, con un aumento dell’830% rispetto all’anno precedente, diventando il maggiore contributore ai ricavi dell’azienda.

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SpaceX ha dichiarato che la crescita è stata trainata dall’attivazione di nuovi accordi per servizi cloud, dall’acquisizione di Cursor e dalla maggiore adozione del suo modello di IA agentica Grok da parte di aziende e consumatori.

Le partecipazioni combinate in Bitcoin supererebbero i 30.000 BTC

Una fusione tra Tesla e SpaceX potrebbe inoltre riunire sotto lo stesso tetto due consistenti riserve aziendali di Bitcoin. Secondo i rispettivi documenti trimestrali, al 30 giugno SpaceX dichiarava di detenere 18.712 Bitcoin, mentre alla stessa data Tesla deteneva 11.509 BTC.

Sulla base di queste comunicazioni, la società combinata deterrebbe30.221 BTC, diventando così la sesta maggiore società pubblica con una tesoreria in Bitcoin e superando l’exchange di criptovalute Bullish.

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