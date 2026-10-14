Williams della Fed: la stretta sull’offerta di IA durerà oltre due anni

Il presidente della Fed di New York, John Williams, ha dichiarato che l’offerta di apparecchiature per l’IA potrebbe impiegare più di due anni per adeguarsi alla domanda, contribuendo ad aumentare le pressioni inflazionistiche.

Williams ha rilasciato queste dichiarazioni durante un’intervista con Bloomberg martedì, affermando che lo sviluppo delle infrastrutture per l’IA sta facendo aumentare i prezzi dei chip e dei beni che li utilizzano.

Alla domanda se l’offerta e la domanda nel settore dell’IA sarebbero diventate più equilibrate nei prossimi due anni, Williams ha risposto: «Penso che ci vorrà più tempo. Supponendo che l’impulso della domanda continui come previsto, e questa è una grande supposizione».

Le dichiarazioni di Williams sono arrivate mentre ribadiva la sua opinione secondo cui la Federal Reserve statunitense potrebbe dover aumentare nuovamente i tassi d’interesse quest’anno, nel tentativo di ridurre l’inflazione.

«Non ho cambiato idea: potrebbe essere opportuno effettuare un altro rialzo dei tassi».

Tuttavia, Williams ha dichiarato che «dovremo vedere» per quanto riguarda il 2027, aggiungendo: «Al momento non credo di avere alcun motivo per ritenere che dovremo fare di più».

Nel frattempo, Williams ha affermato di aspettarsi che gli investimenti nell’IA rimangano solidi anche con tassi più elevati.

«Penso che gli investitori in quel settore siano relativamente insensibili ai prezzi», ha detto. «Ritengono che si tratti di qualcosa di enorme, che porterà a enormi guadagni di produttività e a grandi cambiamenti trasformativi nella nostra economia; e penso che ciò avvenga non in modo completamente indipendente dai tassi d’interesse, ma non mi aspetto che la politica monetaria abbia un effetto davvero profondo su questo».

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Una carenza nell’offerta di apparecchiature per l’IA potrebbe avere un impatto sui miner di Bitcoin che si espandono in questo settore, mentre competono per chip e apparecchiature elettriche.

IREN ha firmato a luglio nuovi contratti per servizi cloud di IA dal valore di 2,8 miliardi di dollari, mentre Cointelegraph ha riferito lunedì che i miner che perseguono progetti di IA devono già affrontare ingenti requisiti di finanziamento e finanziatori sempre più selettivi.

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