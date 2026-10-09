Le accuse di frode della CFTC contro Alex Mashinsky e Celsius Network nel luglio 2023. Fonte: CFTC
Celsius ha bloccato i prelievi dei clienti nel giugno 2022 e ha presentato istanza di fallimento il mese successivo, rendendo noto un deficit di oltre 1 miliardo di dollari tra le sue attività e passività.
Ad agosto 2026, oltre 3,4 miliardi di dollari erano stati distribuiti ai creditori di Celsius attraverso la procedura fallimentare, secondo l’ufficio della procuratrice generale di New York.
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L’accordo di New York segue accordi separati con le autorità di regolamentazione federali raggiunti all’inizio di quest’anno. A giugno, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha vietato permanentemente a Mashinsky di operare e registrarsi presso l’agenzia. Un accordo di aprile con la Federal Trade Commission gli aveva già vietato di lavorare nel settore delle criptovalute e della finanza e aveva imposto un pagamento di 10 milioni di dollari, insieme a una sentenza da 4,72 miliardi di dollari in gran parte sospesa.
Anche la Securities and Exchange Commission (SEC) ha raggiunto a settembre un accordo di principio con Mashinsky per risolvere la sua causa civile separata, che un giudice federale ha archiviato senza pregiudizio il 29 settembre, in attesa della finalizzazione dell’accordo.
Da maggio, Mashinsky cerca di annullare la sua condanna e la sua pena federali, rappresentandosi da solo nel procedimento. I procuratori federali si sono opposti alla sua istanza ad agosto, definendo le sue argomentazioni «prive di fondamento».
Un giudice ha respinto la sua richiesta di discovery, e un’ ordinanza del 5 ottobre ha lasciato invariata quella decisione. Mashinsky ha tempo fino all’11 dicembre per rispondere all’opposizione del governo alla sua petizione.
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