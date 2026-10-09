L’accordo risolve una causa civile per frode del 2023 contro il fondatore di Celsius e gli vieta permanentemente di operare nei settori delle criptovalute, dei titoli e delle materie prime.

L’ex CEO di Celsius Alex Mashinsky è stato definitivamente escluso dai settori delle criptovalute, dei titoli e delle materie prime in base a un accordo con la procuratrice generale di New York Letitia James, che prevede pagamenti condizionati fino a 35 milioni di dollari.

L’ accordo di New York, annunciato venerdì, chiude una causa civile del 2023 che accusava Mashinsky di aver ingannato centinaia di migliaia di investitori sulla sicurezza di Celsius prima del suo collasso nel 2022.

In base all’accordo, Mashinsky deve pagare a New York 25 milioni di dollari se non rinuncia a ulteriori 10 milioni di dollari di guadagni illeciti a favore del governo federale, oltre agli asset già confiscati, e altri 10 milioni di dollari se non sconta per intero la sua pena detentiva.

Mashinsky sta scontando una pena detentiva federale di 12 anni per frode ed è stato inoltre condannato a confiscare più di 48 milioni di dollari. La pena federale deriva dalla sua dichiarazione di colpevolezza del dicembre 2024 per frode nel settore dei titoli e delle materie prime.

«Alex Mashinsky aveva promesso ai newyorkesi che la sua azienda fosse un luogo sicuro in cui investire i risparmi guadagnati con fatica, per poi lasciarli senza un soldo quando i suoi investimenti rischiosi sono crollati», ha dichiarato James nell’annuncio di venerdì.

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Celsius prometteva rendimenti elevati prima del collasso

Secondo la causa del 2023, Mashinsky promuoveva Celsius come un’alternativa più sicura alle banche, offrendo rendimenti fino al 17% mentre avrebbe occultato investimenti rischiosi e perdite crescenti.

All’inizio del 2022, Celsius aveva attirato circa 20 miliardi di dollari in asset digitali, ma faticava a generare entrate sufficienti a sostenere i rendimenti promessi, spingendosi verso investimenti sempre più rischiosi, secondo la CFTC.

Le accuse di frode della CFTC contro Alex Mashinsky e Celsius Network nel luglio 2023. Fonte: CFTC

Celsius ha bloccato i prelievi dei clienti nel giugno 2022 e ha presentato istanza di fallimento il mese successivo, rendendo noto un deficit di oltre 1 miliardo di dollari tra le sue attività e passività.

Ad agosto 2026, oltre 3,4 miliardi di dollari erano stati distribuiti ai creditori di Celsius attraverso la procedura fallimentare, secondo l’ufficio della procuratrice generale di New York.

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Accordi federali precedenti e sfide legali

L’accordo di New York segue accordi separati con le autorità di regolamentazione federali raggiunti all’inizio di quest’anno. A giugno, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha vietato permanentemente a Mashinsky di operare e registrarsi presso l’agenzia. Un accordo di aprile con la Federal Trade Commission gli aveva già vietato di lavorare nel settore delle criptovalute e della finanza e aveva imposto un pagamento di 10 milioni di dollari, insieme a una sentenza da 4,72 miliardi di dollari in gran parte sospesa.

Anche la Securities and Exchange Commission (SEC) ha raggiunto a settembre un accordo di principio con Mashinsky per risolvere la sua causa civile separata, che un giudice federale ha archiviato senza pregiudizio il 29 settembre, in attesa della finalizzazione dell’accordo.

Da maggio, Mashinsky cerca di annullare la sua condanna e la sua pena federali, rappresentandosi da solo nel procedimento. I procuratori federali si sono opposti alla sua istanza ad agosto, definendo le sue argomentazioni «prive di fondamento».

Un giudice ha respinto la sua richiesta di discovery, e un’ ordinanza del 5 ottobre ha lasciato invariata quella decisione. Mashinsky ha tempo fino all’11 dicembre per rispondere all’opposizione del governo alla sua petizione.

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