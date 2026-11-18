Il Gruppo della Banca Mondiale ha dichiarato martedì che esplorerà l’uso della stablecoin USDC di Circle per trasferire denaro ai Paesi beneficiari più rapidamente e a costi inferiori.

Secondo un comunicato stampa, il gruppo collaborerà con Citi e Circle per verificare come i pagamenti in stablecoin legate al dollaro statunitense possano integrarsi nella rete bancaria che già utilizza per inviare denaro all’estero.

Circle fornirà gli strumenti per l’emissione e i trasferimenti di USDC (USDC), mentre Citi collegherà il progetto alle reti bancarie esistenti. Il gruppo prevede di iniziare dai Paesi beneficiari che consentono l’uso di asset digitali.

La Banca Mondiale è una banca di sviluppo di proprietà dei Paesi membri. Concede prestiti ai governi dei Paesi a basso e medio reddito e offre sovvenzioni ad alcuni dei Paesi più poveri, contribuendo a finanziare scuole, cliniche sanitarie e sistemi di approvvigionamento idrico potabile.

La banca ha iniziato a implementare nel 2025 lo strumento blockchain FundsChain, per consentire ai team di progetto e ai revisori di vedere dove vanno i fondi. La banca afferma che lo strumento copre ora più di 350 progetti in 96 Paesi.

Nel 2023, la Banca Mondiale ha avvertito che l’uso diffuso delle stablecoin potrebbe sostituire il denaro locale e rendere più difficile per le banche centrali gestire le economie.

A giugno, CGAP, un gruppo di ricerca con sede presso la Banca Mondiale, ha esaminato l’uso delle stablecoin per distribuire aiuti umanitari. Il rapporto ha rilevato che le stablecoin possono facilitare il trasferimento di denaro oltre frontiera da parte di un’agenzia umanitaria. Tuttavia, quando i destinatari vengono pagati direttamente in stablecoin, potrebbero dover pagare per convertirle nella valuta locale.

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