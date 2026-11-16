L’Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA) e Swift esploreranno il collegamento tra le loro infrastrutture di pagamento per supportare i trasferimenti transfrontalieri tramite depositi bancari tokenizzati, ha dichiarato lunedì l’autorità.

Il lavoro esaminerà i collegamenti tra il ledger basato su blockchain di Swift e l’infrastruttura di regolamento di Project Ensemble. Tra le banche partecipanti figurano Bank of China (Hong Kong), Standard Chartered Bank (Hong Kong) e HSBC, secondo l’annuncio.

I depositi tokenizzati sono saldi bancari rappresentati su una blockchain. Rimangono crediti nei confronti della banca commerciale emittente, a differenza delle valute digitali delle banche centrali, che sono crediti nei confronti di una banca centrale. Il collegamento proposto con Swift esplorerebbe come sistemi di pagamento separati potrebbero interagire oltre frontiera in più valute.

La collaborazione segue l’ aggiornamento del 2 novembre di EnsembleTX, la fase pilota di Project Ensemble, che consente alle banche di regolare le transazioni in depositi tokenizzati 24/7 utilizzando moneta tokenizzata della banca centrale. Il progetto pilota è stato avviato nel novembre 2025 e inizialmente si basava sul sistema di regolamento lordo in tempo reale denominato in dollari di Hong Kong.

A luglio, Swift ha dichiarato che il suo ledger basato su blockchain era pronto per l’uso iniziale e che si stava preparando a testare pagamenti transfrontalieri tokenizzati con 17 grandi banche, tra cui Citi, DBS e HSBC.

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