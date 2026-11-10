L’exchange di criptovalute Mercado Bitcoin riprenderà la prossima settimana i depositi e i prelievi in real brasiliani tramite Pix, il sistema di pagamento istantaneo del Paese, ha dichiarato a Cointelegraph un rappresentante della società. La ripresa avverrà più di 15 giorni dopo un attacco che ha sottratto circa 49 milioni di dollari dai wallet collegati all’exchange.

I clienti potranno prelevare fondi solo verso conti intestati a loro. Mercado Bitcoin accrediterà inoltre sui conti dei clienti i proventi del regolamento dei prodotti a reddito fisso. I depositi e i prelievi di criptovalute restano sospesi e non è stata fissata alcuna data per la loro ripresa.

Mercado Bitcoin, uno dei principali exchange di criptovalute del Brasile, ha iniziato a ripristinare l’accesso lunedì, una settimana dopo l’attacco, consentendo ai clienti di visualizzare i propri conti in modalità di sola lettura. I clienti che riacquistano l’accesso vengono indirizzati a una pagina che illustra le misure di sicurezza dell’exchange e gli audit periodici effettuati dal 2018, con un link a un resoconto separato dell’incidente.

Fabricio Tota, vicepresidente di Mercado Bitcoin per le nuove attività, ha illustrato la fase successiva in un recente video. L’exchange non ha ancora pubblicato sul proprio sito un calendario per l’implementazione.

«La ripresa procederà gradualmente e l’introduzione di servizi aggiuntivi sarà comunicata in anticipo ai clienti attraverso i canali ufficiali di MB», ha dichiarato il rappresentante.

L’attacco a Mercado Bitcoin del 2 novembre è avvenuto quattro giorni dopo che gli hacker hanno rubato circa 6,3 miliardi di dollari in criptovalute dagli hot wallet di Binance, in una violazione separata. L’FBI ha attribuito il furto ai danni di Binance a hacker nordcoreani. L’exchange di criptovalute ha dichiarato che avrebbe coperto le perdite usando il proprio fondo di emergenza e la tesoreria aziendale.

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