L’espansione di Circle oltre le stablecoin ha fornito il maggiore impulso agli utili del terzo trimestre, poiché la società ha contabilizzato 182 milioni di dollari di ricavi dalla prevendita del token ARC, contribuendo a compensare il calo dei proventi dalle riserve che sostengono la sua stablecoin di punta, USDC.

La società ha riportato un utile diluito per azione di 0,84 dollari, in aumento rispetto agli 0,64 dollari dell’anno precedente e pari al doppio delle aspettative degli analisti, fissate a 0,42 dollari. I ricavi totali e i proventi dalle riserve sono aumentati del 17%, raggiungendo 865 milioni di dollari. Senza la vendita dei token ARC, tuttavia, i ricavi sarebbero diminuiti rispetto all’anno precedente.

Le azioni di Circle erano in calo dello 0,84%, a 74,59 dollari, alle 16:05 UTC del 4 novembre, secondo Yahoo Finance.

I risultati evidenziano una fase di transizione per Circle. Il suo consolidato business delle stablecoin ottiene rendimenti dalle riserve che sostengono USDC, collegando i ricavi ai tassi di interesse e alla quantità di token in circolazione. Le attività più recenti puntano a generare ricavi dai pagamenti e dall’attività finanziaria resi possibili da quei dollari digitali.

I rendimenti più bassi pesano sui proventi dalle riserve di USDC

Circle ha lanciato la sua rete di pagamenti nel maggio 2025 per collegare gli istituti finanziari che regolano pagamenti transfrontalieri utilizzando stablecoin. Arc, la sua blockchain per applicazioni finanziarie, è stata lanciata sulla mainnet pubblica il 16 settembre 2026. Il suo token nativo, ARC, è destinato a sostenere la sicurezza e la governance della rete mentre Arc procede verso il proof of stake nel 2027, mentre le commissioni di transazione vengono pagate in USDC.

Tale contributo è arrivato mentre i rendimenti più bassi delle riserve hanno annullato la crescita dei saldi di USDC. La circolazione media è aumentata dell’8% su base annua, ma il rendimento delle riserve è diminuito di 61 punti base, al 3,5%. I proventi dalle riserve sono calati dell’8%, a 657,6 milioni di dollari.

I tassi di interesse erano inferiori rispetto all’anno precedente, nonostante un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve a settembre. A settembre la Fed ha aumentato di un quarto di punto percentuale l’intervallo obiettivo, portandolo al 3,75%–4%, sebbene fosse ancora inferiore all’intervallo del 4%–4,25% fissato un anno prima. Anche il rendimento delle riserve di Circle è aumentato leggermente rispetto al 3,48% del secondo trimestre, ma la pressione sugli utili rifletteva il rendimento annuo più basso.

Alla fine di settembre, USDC aveva 73,9 miliardi di dollari in circolazione, mentre la sua quota del mercato delle stablecoin è diminuita di 1,83 punti percentuali, al 27%.

Anche la concorrenza si sta ampliando. Open USD di Open Standard era attiva su Solana entro il 30 settembre, con Coinbase, Mastercard, Shopify, Stripe e Visa come partner fondatori. Il modello della stablecoin distribuisce ai partner i proventi dalle riserve dopo una commissione di gestione, offrendo alle aziende un’altra opzione per accedere alle stablecoin e condividerne i vantaggi economici.

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La composizione dei ricavi di Circle

ARC ha cambiato il quadro degli utili di Circle. Escludendo i ricavi della prevendita di ARC, i ricavi totali e i proventi dalle riserve ammontavano a 683 milioni di dollari, in calo di circa l’8% su base annua. L’utile rettificato prima di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni è aumentato dell’85%, a 317 milioni di dollari. Senza il contributo di ARC, l’EBITDA rettificato era di circa 135 milioni di dollari, in calo del 21% rispetto ai 171 milioni di dollari dell’anno precedente.

Circle prevede premi di staking dopo la transizione di Arc al proof of stake, prevista per il 2027. Ciò creerebbe un’ulteriore fonte di ricavi, sebbene rimanga dipendente dallo sviluppo della rete.

Circle ha inoltre iniziato ad applicare commissioni per alcune attività della rete di pagamenti. Il direttore finanziario Jeremy Fox-Geen ha dichiarato durante la conference call sugli utili che la società prevedeva ricavi CPN significativi nel 2027. Il CEO Jeremy Allaire ha descritto la strategia di Circle come la costruzione di reti interconnesse, in cui la crescita delle stablecoin, dei pagamenti e delle applicazioni blockchain si rafforza reciprocamente.

«Non si tratta solo di pagamenti, né solo di dollari digitali. Si tratta di molteplici volani che si rafforzano esponenzialmente su un’unica piattaforma. Ogni nuovo membro, ogni nuovo sviluppatore e ogni nuovo asset rende l’intera piattaforma più preziosa», ha dichiarato Allaire.

La società sta inoltre adeguando le dimensioni della propria forza lavoro. Le comunicazioni sugli utili includevano una riduzione che interessa circa il 5% dei dipendenti; Circle ha dichiarato che l’obiettivo era allineare l’organizzazione al proprio modello operativo e alle priorità strategiche.

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