I legislatori democratici hanno dichiarato che i dirigenti delle Big Tech dovrebbero aspettarsi un’ondata di citazioni in giudizio, oltre a indagini sulla cerchia d’affari del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, quando il nuovo Congresso entrerà in carica a gennaio.

Mentre martedì i democratici si assicuravano il controllo del Congresso con una vittoria schiacciante, i legislatori democratici stavano già lanciando avvertimenti alla famiglia Trump e ai dirigenti tecnologici vicini al presidente degli Stati Uniti.

«Dovranno piantare nuove foreste per tutta la carta necessaria a stampare le citazioni in giudizio che emetteremo», ha dichiarato il senatore statunitense Ed Markey, membro della Commissione Commercio del Senato, riferendosi ai dirigenti delle Big Tech.

Il deputato statunitense Robert Garcia, il candidato designato alla presidenza della Commissione di vigilanza della Camera, ha dichiarato di voler affrontare «la famiglia criminale Trump, la corruzione aziendale, gli abusi del DHS e dell’ICE e l’insabbiamento dei documenti Epstein», aggiungendo un avvertimento di due parole: «Preparate gli avvocati».

Gli avvertimenti seguono una campagna elettorale di metà mandato durante la quale i democratici hanno contestato la crescente influenza politica delle Big Tech e la rapida espansione dell’IA, sollevando preoccupazioni sulle richieste di elettricità dei centri dati, sulle garanzie per i prodotti di IA e sui legami dei dirigenti tecnologici con Trump.

Fonte: Ron Wyden

Mercoledì Punchbowl News ha riferito che dirigenti tecnologici vicini a Trump, tra cui Elon Musk, l’amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg e l’amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang, avrebbero dovuto essere sottoposti al vaglio delle commissioni per la supervisione della Camera, per l’Energia e il Commercio e per il Commercio del Senato.

La testata ha inoltre indicato l’amministratore delegato di OpenAI Sam Altman e l’amministratore delegato di Anthropic Dario Amodei come potenziali testimoni chiamati a rispondere a domande sui prodotti di intelligenza artificiale delle loro aziende.

Le attività crypto di Trump nel mirino

Le attività crypto di Trump sono state inoltre al centro degli attacchi della campagna democratica di metà mandato, con candidati tra cui il senatore della Virginia Mark Warner che hanno evidenziato i suoi guadagni dalle memecoin come parte di un più ampio schema di presunta corruzione e arricchimento personale.

«La quantità di clientelismo e corruzione è senza precedenti nella politica americana», ha dichiarato Garcia durante una conferenza stampa mercoledì.

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«Il presidente stesso ha uno schema crypto con cui sta guadagnando miliardi di dollari. Questa famiglia è più ricca di miliardi mentre il pubblico americano è in difficoltà.»

«Ciò che viene osservato attentamente ora è il periodo da “anatra zoppa”», ha dichiarato Andreja Cobeljic, responsabile del trading di derivati presso AMINA Bank, in un commento di mercato inviato a Cointelegraph.

«I democratici hanno già detto alla famiglia Trump e alla leadership repubblicana di prepararsi legalmente: un chiaro segnale che stanno per arrivare indagini sulla corruzione.»

I Democratici della commissione Giustizia della Camera hanno esaminato le attività crypto di Trump, pubblicando un rapporto dello staff del novembre 2025 che sostiene che abbia usato la presidenza per arricchire la sua famiglia attraverso iniziative nel settore delle criptovalute legate a interessi stranieri, smantellando al contempo i meccanismi di controllo sull'applicazione della legge e le garanzie anticorruzione.

I democratici della Commissione Giustizia della Camera hanno già iniziato a pubblicizzare posizioni per consulenti e personale professionale per il prossimo Congresso, inclusi ruoli di supervisione e indagine.

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