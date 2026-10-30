Aggiornamento (30 ottobre alle 21:04 UTC): questo articolo è stato aggiornato per includere le dichiarazioni dell’FBI e del Secret Service statunitense riportate da Reuters e Bloomberg, insieme agli ultimi piani di Binance per il recupero e i prelievi.

L’FBI e il Secret Service statunitense hanno riconosciuto pubblicamente il loro coinvolgimento nella risposta all’hack da 6,3 miliardi di dollari di Binance, mentre proseguono gli sforzi per rintracciare e recuperare la criptovaluta rubata.

Venerdì l’FBI ha dichiarato a Reuters di collaborare con partner governativi e del settore per valutare la portata dell’incidente e i suoi potenziali impatti, nonché coordinare le fasi investigative.

Anche gli investigatori del Secret Service stavano “lavorando senza sosta” con partner del settore privato per recuperare i fondi rubati, ha dichiarato venerdì un portavoce a Bloomberg.

L’exchange di criptovalute ha rivelato la propria collaborazione con le forze dell’ordine in un post pubblicato venerdì su X, senza specificare quali agenzie fossero coinvolte.

L’exchange ha inoltre accantonato più di 6,34 miliardi di dollari in fondi societari per coprire le perdite, inclusi 5 miliardi già detenuti nelle criptovalute interessate. Un portavoce ha dichiarato a Cointelegraph che quei token erano sotto la custodia di Binance, ma ha rifiutato di divulgare gli indirizzi dei wallet, citando motivi di sicurezza.

La società di intelligence sulla blockchain TRM Labs ha attribuito l’attacco al gruppo TraderTraitor della Corea del Nord.

Venerdì i prelievi erano ancora sospesi. Binance ha dichiarato di puntare a iniziare a riaprirli gradualmente da domenica, subordinatamente ai controlli di sicurezza; i risultati della prova delle riserve sono attesi anch’essi lunedì.

Binance si conferma il maggiore exchange di criptovalute per riserve, con 134 miliardi di dollari di asset totali. Nelle 24 ore precedenti aveva registrato deflussi per circa 6 miliardi di dollari, secondo DefiLlama.

Nel febbraio 2022, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che le forze dell’ordine, incluso l’FBI, avevano contribuito a sequestrare 94.000 Bitcoin (BTC), allora valutati 3,6 miliardi di dollari, collegati all’hack dell’exchange Bitfinex del 2016.

Articolo correlato: RUNE di THORChain sale del 13% dopo l’hack record da 6,3 miliardi di dollari di Binance