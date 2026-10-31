Poco dopo l’hack da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance, il più grande nella storia delle criptovalute, alcune figure politiche e dell’amministrazione iniziarono a esprimere opinioni, mentre si avvicinavano le elezioni statunitensi del 3 novembre e in molte località erano già iniziate le votazioni.

Durante una conferenza stampa venerdì, al presidente Donald Trump è stato chiesto dell’hack ai danni di Binance. «Non lo sappiamo. Stiamo esaminando la questione, l’hack ai danni di Binance. Dicono che lo recupereranno, dicono che lo garantiscono», ha risposto.

L’exchange di criptovalute ha dichiarato in un post su X pubblicato venerdì sera che avrebbe coperto eventuali perdite. «Vogliamo essere chiari sul nostro impegno: Binance assorbirà l’impatto finanziario di questi fondi rubati, non i nostri utenti». Ha aggiunto che circa 3 miliardi di dollari dei fondi rubati erano già stati congelati in varie località.

Non era chiaro se dall’hack, ampiamente attribuito a un gruppo nordcoreano, si potesse ottenere un vantaggio politico immediato, ma gli schieramenti repubblicano e democratico iniziarono quasi subito a definire le proprie posizioni.

La senatrice repubblicana del Wyoming Cynthia Lummis, da tempo sostenitrice delle criptovalute, ha citato il Clarity Act, rimasto bloccato, in un post pubblicato venerdì su X. «Ieri gli hacker hanno rubato più di 6 miliardi di dollari da Binance in meno di 4 ore, il più grande colpo della storia. Il Clarity Act avrebbe fornito alle società crypto una copertura legale per congelare le transazioni sospette nel momento stesso in cui le forze dell’ordine lo richiedono. Ogni minuto perso è denaro perso per sempre», ha scritto.

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Clarity Act bloccato a causa delle disposizioni etiche

Il 15 settembre il Senato non è riuscito ad approvare una mozione di cloture sul Clarity Act, che avrebbe istituito il primo quadro normativo del Paese per gli asset digitali.

Il disegno di legge era rimasto bloccato a causa delle disposizioni etiche proposte, che avrebbero limitato la possibilità per i funzionari governativi e le loro famiglie di emettere o trarre profitto dagli asset digitali durante il mandato.

La Commodity Futures Trading Commission ha quindi presentato il 18 settembre un’ azione normativa sulle transazioni e sui mercati degli asset crypto per l’esame della Casa Bianca, mentre l’agenzia portava avanti il proprio approccio alla supervisione del settore degli asset digitali.

Venerdì, dopo l’hack di Binance, il presidente della CFTC Michael Selig ha fatto riferimento alla regolamentazione dei mercati crypto durante un’ apparizione televisiva, dichiarando: «Questo dimostra esattamente il motivo per cui proponiamo regolamentazioni per i mercati crypto. … Il vero problema è che si tratta di exchange offshore non regolamentati e non dispongono dello stesso tipo di tutele che abbiamo nei nostri mercati finanziari qui negli Stati Uniti».

Tuttavia, la deputata democratica Maxine Waters ha dichiarato in un comunicato stampa di venerdì: «Il presunto hack da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance dovrebbe essere un campanello d’allarme per chiunque pensi che l’industria delle criptovalute possa operare senza una forte responsabilità. Eppure Trump e i repubblicani al Congresso si sono impegnati a portare avanti un’agenda di deregolamentazione che indebolisce gli obblighi di conformità e la supervisione dell’industria crypto, per non parlare dei discutibili legami della stessa famiglia Trump con la società».

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La famiglia Trump e Binance

Ha inoltre commentato i rapporti passati tra Binance e la famiglia Trump, dichiarando: «Ricordate che, dopo che il proprietario di Binance, Changpeng Zhao (CZ), ha versato più di 2 miliardi di dollari alla World Liberty Financial della famiglia Trump, il presidente della Securities and Exchange Commission di Trump, Paul Atkins, ha archiviato il caso per frode, apparentemente incontrovertibile, della SEC contro Binance e CZ, e Trump ha pienamente graziato CZ, consentendogli di nuovo di occuparsi di criptovalute».

Nel frattempo, Binance ha dichiarato che stava collaborando con le forze dell’ordine, società di intelligence blockchain, emittenti di token e altri exchange per tracciare e recuperare i fondi rubati.

La società ha inoltre promesso di pubblicare un rapporto post mortem sull’incidente dopo aver condotto una revisione completa della sicurezza.

«Forniremo un rapporto tecnico dettagliato che illustrerà cosa è successo, le lezioni apprese e le ulteriori misure di sicurezza che saranno implementate», ha dichiarato Binance.

Rivista: Gli hacker di Binance hanno fatto a gara per spostare miliardi prima che potessero essere congelati