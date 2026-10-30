Questo articolo riassume la copertura di Cointelegraph sull’hack di Binance man mano che si svolgeva. Consulta la cronologia completa per gli aggiornamenti dettagliati qui.

Giovedì gli hacker hanno rubato circa 6,3 miliardi di dollari da Binance, in quello che è ora il più grande furto di criptovalute mai registrato. I partner del settore hanno congelato circa 3 miliardi di dollari in asset interessati, mentre i clienti attendono la riapertura dei prelievi.

TRM Labs ha tracciato i primi trasferimenti non autorizzati intorno alle 20:05 UTC di giovedì, mentre i wallet di Binance venivano svuotati su più blockchain. Gli aggressori hanno preso di mira gli hot wallet, che gli exchange mantengono connessi a Internet per elaborare i prelievi.

TRM ha attribuito l’attacco al gruppo nordcoreano TraderTraitor, che l’FBI statunitense aveva ritenuto responsabile del furto da 1,5 miliardi di dollari ai danni di Bybit nel febbraio 2025. Binance non ha confermato pubblicamente l’identità degli aggressori.

«Sia chiaro: l’aggressore non ha semplicemente usato i permessi di un singolo ingegnere, e non si è trattato di un’unica azione “con un clic”», ha dichiarato il co-CEO di Binance Richard Teng. «La nostra indagine non ha attribuito la responsabilità a nessun individuo.»

Binance ha dichiarato di aver accantonato oltre 6,34 miliardi di dollari in fondi aziendali per coprire le perdite, compresi 5 miliardi già detenuti nei token interessati. Tuttavia, tale stanziamento esclude gli asset congelati e l’exchange ha dichiarato di stare acquistando i token rimanenti tramite exchange e accordi over-the-counter.

Un portavoce ha dichiarato a Cointelegraph che i 5 miliardi di dollari erano sotto la custodia di Binance, ma ha rifiutato di divulgare gli indirizzi dei wallet, citando motivi di sicurezza. La società di sicurezza CertiK ha dichiarato di aver bisogno di maggiori informazioni per verificare autonomamente le disponibilità.

I fondi congelati non sono necessariamente fondi recuperati e Binance non ha ancora comunicato quanti asset crypto rubati siano effettivamente tornati sotto il suo controllo.

Il ruolo di EIP-7702 nell’hack sotto esame

L’aggiornamento EIP-7702 di Ethereum è finito sotto accusa dopo che gli aggressori lo hanno usato per svuotare un wallet di Binance. EIP-7702 è una funzionalità che consente a un wallet di autorizzare un software ad agire per suo conto. Ido Ben-Natan, CEO di Blockaid, ha dichiarato a Cointelegraph che sistemi di firma compromessi potrebbero aver reso possibile il furto.

Gli aggressori avrebbero potuto rubare i fondi anche senza EIP-7702, ma la funzionalità potrebbe averli aiutati ad aggirare le misure di sicurezza e a drenare gli asset in un’unica operazione, ha affermato Ben-Natan.

Teng ha dichiarato che l’aggressore ha usato una delega EIP-7702 per ottenere l’autorità di esecuzione su un hot wallet senza superare i normali controlli di approvazione di Binance. Un «meccanismo di autodistruzione» ha eliminato strumenti e tracce, complicando l’indagine, ha aggiunto.

Chainalysis ha osservato migliaia di transazioni in rapida successione, che potrebbero indicare un riciclaggio automatizzato, con fondi che circolavano tra gli indirizzi e talvolta tornavano a wallet utilizzati in precedenza.

Gli utenti di Binance attendono la riapertura dei prelievi

Il furto ha scosso i prezzi delle criptovalute e ha spinto il prestatore decentralizzato Aave a congelare in via precauzionale i nuovi depositi e i prestiti. Aave ha riaperto i suoi mercati venerdì pomeriggio, mentre i prelievi di Binance restavano sospesi.

Teng ha dichiarato che Binance stava ricostruendo il proprio servizio di prelievo e conducendo una revisione della sicurezza a livello aziendale.

Binance mira a riprendere i prelievi entro 40 ore dall’aggiornamento di Teng di venerdì e a pubblicare un rapporto completo sulle proof of reserves entro lunedì.

Rivista: Tampered Ledger ha riferito da Singapore un mese prima che la notizia emergesse: Asia Express