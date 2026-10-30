Secondo la società di sicurezza blockchain Blockaid, sistemi di firma compromessi hanno probabilmente consentito l’hack da 6,3 miliardi di dollari di Binance, mentre l’aggiornamento EIP-7702 di Ethereum potrebbe aver aiutato gli aggressori ad aggirare i controlli di sicurezza.

Gli aggressori avrebbero potuto sottrarre i fondi anche senza EIP-7702, ha dichiarato venerdì a Cointelegraph Ido Ben-Natan, cofondatore e CEO di Blockaid.

«L’aggiornamento 7702 è un modo per farlo in un’unica operazione e forse un modo per aggirare alcuni controlli che potrebbero aver avuto», ha affermato Ben-Natan, spiegando che altrimenti gli aggressori avrebbero avuto bisogno di più transazioni.

Binance ha confermato venerdì di aver subito l’hack da 6,3 miliardi di dollari, il più grande nella storia delle criptovalute, e si è impegnata a coprire tutte le perdite. L’exchange ha dichiarato di aver scoperto ulteriori punti di violazione dopo aver inizialmente sospettato un laptop compromesso appartenente a uno dei suoi ingegneri.

EIP-7702 aveva sollevato preoccupazioni sulla sicurezza prima dell’hack di Binance

Ethereum ha introdotto l’Ethereum Improvement Proposal 7702 (EIP-7702) nel maggio 2025 nell’ambito del suo aggiornamento Pectra, consentendo ai wallet ordinari di utilizzare funzionalità degli smart contract, come le transazioni raggruppate e le commissioni gas sponsorizzate.

Le preoccupazioni sulla sicurezza sono emerse nel giro di poche settimane. Nel maggio 2025, la società di trading crypto Wintermute ha riferito che la maggior parte delle prime deleghe EIP-7702 puntava a contratti malevoli progettati per svuotare automaticamente i wallet compromessi.

I rischi sono riemersi nel settembre 2025, quando i detentori dei token di World Liberty Financial (WLFI) hanno segnalato perdite legate a deleghe EIP-7702 malevole.

Il membro della community di Ethereum VEER ha citato gli avvertimenti sulla sicurezza sollevati durante le discussioni su EIP-7702 nel 2024.

In seguito VEER ha affermato che l’attacco a Binance sembrava più ampio di una singola firma malevola, ma che EIP-7702 aveva fornito agli aggressori «un pratico pulsante per svuotare i wallet su Ethereum».

Si sospetta una compromissione del sistema di firma

Il CEO di Binance Richard Teng ha dichiarato che gli investigatori non avevano trovato prove della fuoriuscita delle chiavi private dei wallet.

Ben-Natan ha affermato che gli aggressori potrebbero aver utilizzato il computer compromesso di uno sviluppatore per accedere all’infrastruttura di firma dei wallet di Binance.

«Alla fine sono arrivati a una posizione in cui potevano proporre transazioni a quello che con ogni probabilità è un firmatario molto sicuro, che custodisce uno degli hot wallet di Binance», ha affermato. «La conclusione è che, in ultima analisi, il firmatario ha firmato una transazione che non avrebbe dovuto firmare», ha aggiunto.

Aggiornamenti in diretta: Binance scopre altri punti di violazione nell’hack da 6,3 miliardi di dollari

Ivo Georgiev, cofondatore e CEO del provider di wallet Ethereum Ambire, ha affermato che EIP-7702 ha fatto poca differenza nell’attacco, perché gli hacker avevano già la capacità di autorizzare le transazioni.

Ha affermato che gli aggressori avrebbero potuto svuotare i fondi con altri metodi, ma ha avvertito che gli ingegneri dell’exchange potrebbero trascurare la necessità di revocare una delega EIP-7702 malevola dopo aver ripreso il controllo dei propri sistemi.

«Questo è un problema di EIP-7702: è semplicemente molto, molto poco compreso», ha affermato Georgiev.

Ben-Natan ha avvertito che attacchi simili ai sistemi di firma minacciano altri exchange e ha affermato che la simulazione delle transazioni potrebbe aiutare a individuare richieste malevole prima che vengano approvate.

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