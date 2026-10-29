Secondo gli analisti di mercato, Bitcoin potrebbe affrontare ulteriori ostacoli dopo che la Federal Reserve statunitense ha mantenuto invariati i tassi di interesse, segnalando al contempo una preoccupazione persistente per l’inflazione.

Mercoledì la Fed ha votato 10-2 per mantenere il tasso di riferimento al 3,75%–4%, mentre la governatrice Lisa Cook e la presidente della Fed di Cleveland Beth Hammack hanno favorito un aumento di un quarto di punto percentuale.

Il presidente della Fed Kevin Warsh ha riconosciuto che l’inflazione è rimasta al di sopra dell’obiettivo del 2% della banca centrale.

«Gli americani… stanno ancora affrontando un’inflazione che è rimasta al di sopra dell’obiettivo del Comitato per quasi sei anni. È nostra responsabilità ridurre l’inflazione», ha affermato.

Iggy Ioppe, chief investment officer della piattaforma di tokenizzazione Theo, ha dichiarato che la decisione in sé era ampiamente prevista, ma che gli investitori non avevano anticipato pienamente il tono aggressivo della Fed.

«I mercati avevano già scontato la pausa, ma non il tono aggressivo», ha affermato in commenti inviati a Cointelegraph.

Si prevede che la Fed aumenterà i tassi nella riunione dell’8-9 dicembre e nuovamente il prossimo anno.

I dati del CME FedWatch hanno mostrato che mercoledì i trader assegnavano una probabilità del 78,4% a un aumento di un quarto di punto percentuale entro dicembre e una probabilità del 67,3% ad almeno un aumento di un quarto di punto percentuale entro marzo.

Warsh ha rifiutato di dire se la Fed aumenterà i tassi alla fine dell’anno.

«Possono succedere molte cose, quindi non potrò condividere con voi le mie riflessioni su ciò che accadrà quando questo gruppo si riunirà tra sei settimane», ha affermato durante una conferenza stampa.

Con tassi di interesse elevati, Bitcoin deve «competere con» un tasso privo di rischio vicino al 4%, ha dichiarato Ioppe.

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Tuttavia, l’analista di Bitget Lewis Huang ha affermato che la prossima mossa di Bitcoin potrebbe dipendere meno dalla decisione della Fed in sé e più dai rendimenti dei Treasury, dal dollaro statunitense e dal sentiment generale degli investitori.

«Con indicazioni nuove limitate da parte della Fed, la performance di Bitcoin nel breve termine potrebbe dipendere maggiormente dai rendimenti dei Treasury, dai movimenti del dollaro e dal sentiment generale verso il rischio», ha affermato.

Gli analisti, tra cui Huang, attendono ora il rapporto sull’inflazione relativo alle spese per consumi personali di giovedì e i risultati delle principali aziende tecnologiche per trovare indicazioni sulla direzione degli asset rischiosi.

Fabian Dori, chief investment officer di Sygnum Bank, si è detto d’accordo, aggiungendo che «i prossimi due giorni promettono più emozioni» con la pubblicazione dei dati sull’inflazione PCE di giovedì.

«Le varie società del Mag 7 che pubblicheranno i risultati questa settimana contribuiranno a chiarire se le spese in conto capitale per l’IA si stanno traducendo in ricavi. Dopo questi catalizzatori di breve termine, è probabile che la liquidità più ampia e le condizioni finanziarie plasmino il percorso verso la decisione di dicembre», ha aggiunto.

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