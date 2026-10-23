Gli sviluppatori di Ethereum hanno rinviato l’hard fork Glamsterdam sulla testnet Hoodi dopo che i ricercatori hanno individuato rischi per la sicurezza legati al gas, che potrebbero influire sul modo in cui gli smart contract esistenti gestiscono le transazioni non riuscite.

La Ethereum Foundation (EF) ha dichiarato che l’aggiornamento, inizialmente previsto per il 26 ottobre, sarebbe stato rinviato per consentire agli sviluppatori di analizzare il modo in cui alcune proposte interagiscono con gli smart contract distribuiti su Ethereum.

Il 13 ottobre, la società di sicurezza blockchain ChainSecurity ha avvertito che due proposte incluse in Glamsterdam, EIP-8037 ed EIP-8038, potrebbero indebolire le protezioni contro un tipo di attacco chiamato insufficient gas griefing.

Il rinvio aumenta l’incertezza sulla tempistica del lancio di Glamsterdam sulla mainnet. Gli sviluppatori di Ethereum stavano valutando l’inizio di dicembre, con l’intenzione di definire un calendario dopo il completamento positivo dei test su Hoodi.

Le modifiche al gas potrebbero compromettere le protezioni esistenti degli smart contract

Nella sua analisi, ChainSecurity ha dichiarato che, secondo le nuove regole, il gas potrebbe essere restituito a un contratto dopo il fallimento di un’operazione, consentendogli di continuare a funzionare quando in precedenza si sarebbe arrestato. I ricercatori hanno affermato che le modifiche potrebbero interferire con i controlli di sicurezza esistenti che si basano sulla quantità di gas ancora disponibile durante una transazione.

Negli attacchi noti come insufficient gas griefing, un chiamante malintenzionato fornisce deliberatamente una quantità di gas insufficiente perché un’operazione legittima dello smart contract vada a buon fine. ChainSecurity ha avvertito che le modifiche proposte da Glamsterdam potrebbero compromettere le protezioni contro tali attacchi, consentendo potenzialmente ai contratti di registrare permanentemente operazioni non riuscite.

Per esempio, un contratto interessato potrebbe revocare il diritto di un utente o disabilitare la possibilità di ritentare l’operazione, impedendo all’utente di completare un’operazione altrimenti valida.

ChainSecurity ha dichiarato che Glamsterdam non renderebbe inaffidabili tutti i controlli di sicurezza legati al gas. Alcune protezioni potrebbero continuare a funzionare, ma gli sviluppatori dovrebbero esaminarle per assicurarsi che tengano conto delle nuove regole sul gas introdotte dall’aggiornamento.

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I risultati hanno suscitato preoccupazione tra i collaboratori di Ethereum. In un commento del 21 ottobre su GitHub, il ricercatore di sicurezza pseudonimo pcaversaccio ha descritto i rischi come “seri” e ha chiesto una rivalutazione dell’hard fork.

Venerdì, ChainSecurity ha dichiarato di aver individuato “13 esempi concreti” e di stare coordinando la divulgazione responsabile con i progetti coinvolti. La società di sicurezza non ha divulgato i dettagli dei 13 esempi concreti né identificato i progetti interessati. Tuttavia, ha affermato che gli sviluppatori dovrebbero controllare i propri contratti il prima possibile.

I risultati seguono un precedente avvertimento della Ethereum Foundation secondo cui il modello di gas di Glamsterdam potrebbe compromettere i wallet, gli indicizzatori e gli stimatori del gas che si basano su ipotesi fisse. L’aggiornamento era stato precedentemente attivato su Sepolia il 6 ottobre, prima della distribuzione su Hoodi, ora rinviata.

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