La community di Starknet ha votato a favore della ricerca sulla trasformazione in una blockchain layer-1 indipendente e post-quantistica.

La potenziale uscita della rete da Ethereum ha ottenuto un sostegno schiacciante. La votazione di governance, durata sette giorni, si è chiusa giovedì. Il sondaggio ha raccolto circa 3.200 voti, con il 93,52% del potere di voto a favore della transizione.

Secondo StarkWare, il sondaggio non vincolante ha registrato la partecipazione più alta nella storia della governance di Starknet; l’azienda ha dichiarato di essersi astenuta dal voto per lasciare la decisione alla community.

L’esito consente a StarkWare e alla Starknet Foundation di procedere con la ricerca su una L1 indipendente. Il passaggio effettivo richiederebbe una votazione di governance separata e vincolante. Per ora, Starknet continuerà a operare come rete layer-2 di Ethereum.

«Stiamo iniziando a lavorare a un whitepaper già prima dell’inizio del fine settimana e speriamo di pubblicarne una bozza per l’esame pubblico a novembre», ha dichiarato a Cointelegraph Eli Ben-Sasson, CEO di StarkWare.

Starknet delinea i prossimi passi per la ricerca su una L1 post-quantistica

StarkWare e la Starknet Foundation hanno istituito un gruppo di lavoro per esaminare la transizione proposta e sviluppare proposte tecniche più dettagliate.

La proposta di governance stabilisce che STRK resterà il token nativo della rete e che non è previsto alcun nuovo token, mentre i bridge esistenti tra Starknet ed Ethereum resteranno aperti.

StarkWare ha sollevato per la prima volta l’ipotesi della transizione l’8 ottobre, citando preoccupazioni sulla dipendenza della rete da Ethereum per la sicurezza. Sebbene Starknet utilizzi prove STARK basate su hash e supporti account programmabili capaci di adottare firme post-quantistiche, il suo bridge e la sua infrastruttura per la disponibilità dei dati restano dipendenti dalla tabella di marcia degli aggiornamenti di Ethereum.

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A giugno, StarkWare ha presentato una roadmap in tre fasi per la resistenza ai computer quantistici, che comprende aggiornamenti crittografici, la migrazione degli smart contract e l’infrastruttura dipendente da Ethereum.

Il Quantum Hub di StarkWare afferma di aver già testato una tecnologia progettata per resistere a futuri attacchi quantistici, elaborando con successo una transazione sulla rete live di Starknet. Tuttavia, la tecnologia resta sperimentale e non è ancora stata sottoposta a un audit di sicurezza.

Ben-Sasson ha fissato al 2027 l’obiettivo per rendere Starknet resistente ai computer quantistici, in anticipo rispetto alle tempistiche previste per Ethereum.

«L’obiettivo di Ethereum di diventare resistente ai computer quantistici entro il 2029 è troppo lontano e le scadenze slittano», ha dichiarato.

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