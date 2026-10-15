La rete layer 2 di Ethereum Starknet ha aperto un voto non vincolante chiedendo ai possessori di STRK se dovrebbe valutare la possibilità di diventare una blockchain layer 1 indipendente e resistente ai computer quantistici.

Giovedì, Starknet ha aperto un sondaggio di sette giorni, che offre tre opzioni: sostenere ulteriori ricerche, opporsi o rimanere neutrali in attesa di maggiori informazioni. Le votazioni si chiuderanno il 22 ottobre, con i risultati pubblicati successivamente.

Un voto “Sì” segnalerebbe il sostegno a ulteriori ricerche, senza autorizzare una transizione. Sarebbero necessarie ulteriori proposte e votazioni di governance, e non è stata annunciata alcuna tempistica per diventare una L1.

StarkWare, lo sviluppatore di Starknet, ha affermato che la mossa potrebbe consentire alla rete di perseguire una sicurezza resistente ai computer quantistici senza dipendere dal calendario degli aggiornamenti di Ethereum. Attualmente Starknet dipende da Ethereum per l’infrastruttura, inclusi il suo bridge e la disponibilità dei dati, che StarkWare identifica come dipendenze ancora esposte ai rischi della sicurezza quantistica.

“Rendere le criptovalute resistenti ai computer quantistici è urgente, quindi dobbiamo muoverci alla velocità della luce”, ha dichiarato a Cointelegraph il CEO di StarkWare Eli Ben-Sasson, contrapponendo la proposta a quelli che ha descritto come progressi più lenti presso Ethereum e Bitcoin.

Sia Ben-Sasson sia Starknet hanno accennato alla proposta in post separati su X l’8 ottobre, presentandola come una mossa per diventare “la prima rete completamente resistente ai computer quantistici” entro il 2027.

A giugno, StarkWare ha presentato una roadmap in tre fasi per la resistenza ai computer quantistici di Starknet, che comprende aggiornamenti delle firme, migrazione degli smart contract e infrastruttura dipendente da Ethereum.

A marzo, gli sviluppatori di Ethereum hanno istituito un team dedicato al post-quantum, con l’obiettivo di introdurre le prime protezioni a livello di protocollo entro il 2029.

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