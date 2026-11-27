Gli sviluppatori principali di Ethereum hanno programmato l’aggiornamento Glamsterdam per la testnet Hoodi il 15 dicembre, quasi due mesi dopo la data inizialmente prevista per l’attivazione.

Tra i numerosi aggiornamenti, Glamsterdam modifica la quantità di gas che Ethereum addebita per determinate operazioni nell’ambito di due proposte, EIP-8037 ed EIP-8038. Tuttavia, i test hanno rilevato che, secondo le nuove regole, alcuni smart contract potrebbero esaurire il gas e non riuscire a completare l’esecuzione, spingendo gli sviluppatori a rinviare il rollout su Hoodi originariamente fissato per il 26 ottobre.

Durante una riunione di consenso degli All Core Developers tenutasi giovedì, gli sviluppatori di Ethereum hanno fissato al 15 dicembre l’attivazione di Glamsterdam sulla testnet Hoodi. I team del livello di esecuzione hanno raggiunto un ampio consenso per mantenere invariato l’EIP-8037, dopo che alcuni sviluppatori avevano avvertito che rivedere la proposta sui prezzi del gas avrebbe potuto compromettere altri smart contract e ritardare ulteriormente il rollout sulla mainnet.

Il ricercatore di Ethereum e sviluppatore principale Ansgar Dietrichs ha affermato che lasciare aperta la questione avrebbe spostato il rollout su Hoodi al 2027. «Anche l’indecisione è una decisione; significherebbe semplicemente rinviare all’anno successivo», ha detto.

L’aggiornamento Glamsterdam di Ethereum è arrivato sulla testnet Sepolia il 6 ottobre, mentre Hoodi è l’ultima testnet prima del passaggio sulla mainnet.

L’aggiornamento mira a far avanzare la roadmap di Ethereum per lo scaling del layer 1 attraverso la separazione incorporata tra proponenti e costruttori, gli elenchi di accesso a livello di blocco e modifiche ai prezzi del gas che riflettano meglio il costo dell’esecuzione.

La scorsa settimana, Rahul Kothari della Ethereum Foundation ha affermato che metà gennaio sarebbe stata la prima data praticabile per il rollout sulla mainnet e che i tre progetti con i problemi di compatibilità più gravi avevano già applicato correzioni o prevedevano di farlo entro metà dicembre.

Alcuni progetti con problemi di gravità media avevano indicato scadenze fino al 10 gennaio.

Correlato: La Ethereum Foundation raddoppia il team per la sicurezza del protocollo in vista della revisione