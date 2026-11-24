La Ethereum Foundation afferma di aver raddoppiato il team di sicurezza del protocollo mentre accelera il lavoro per rivedere le difese di Ethereum contro le minacce poste dai computer quantistici e dall’intelligenza artificiale.

In un post sul blog pubblicato lunedì, il ricercatore della Ethereum Foundation Kev Wedderburn ha affermato che, sebbene Ethereum stia pianificando modi per mitigare le minacce poste dai computer quantistici, l’IA è ora emersa come un rischio più urgente.

La revisione prevista cambierebbe il modo in cui i validatori di Ethereum firmano i messaggi, il modo in cui gli utenti autorizzano le transazioni e il modo in cui Ethereum verifica i dati pubblicati dai rollup.

«Questo aggiornamento è più difficile del Merge e abbiamo meno tempo», ha dichiarato Wedderburn, riconoscendo che uno sviluppo più rapido «rende più facile introdurre bug».

Ha affermato che, in risposta, la fondazione ha ampliato il proprio team di sicurezza del protocollo per garantire che il lavoro di verifica formale e di sicurezza possa tenere il passo con lo sviluppo.

«Ogni livello del protocollo e dell’ecosistema dovrà adattarsi alla realtà secondo cui il rafforzamento del protocollo è ora la nostra massima priorità», ha aggiunto.

All’inizio di questo mese, il ricercatore della Ethereum Foundation Justin Drake ha indicato dicembre 2028 come obiettivo per completare la transizione di Ethereum all’era post-quantistica e post-IA, un anno prima della scadenza per la resistenza al calcolo quantistico precedentemente annunciata dalla fondazione.

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