Le azioni di Anthropic dovrebbero aprire il 26,5% sopra il prezzo IPO di 83 dollari
L’offerta da 81,3 miliardi di dollari del creatore di Claude arriva mentre OKX segnala un premio nel suo contratto pre-IPO in vista del debutto sul Nasdaq.
Le azioni di Anthropic avrebbero dovuto aprire a 105 dollari giovedì, circa il 26,5% sopra il prezzo di 83 dollari della loro offerta pubblica iniziale (IPO), mentre gli investitori attendevano il debutto sul Nasdaq del produttore del chatbot di IA Claude.
Il prezzo previsto era quello corrente alle 10:45, ora della costa orientale degli Stati Uniti, secondo Reuters, con le azioni destinate a essere scambiate con il ticker ANT.
Anthropic aveva fissato a 83 dollari il prezzo di 980 milioni di azioni mercoledì, al di sopra dell’intervallo iniziale di 70-78 dollari. L’IPO da 81,3 miliardi di dollari include azioni degli azionisti esistenti. Un separato collocamento privato da 26 miliardi di dollari porta l’operazione complessiva a 107,3 miliardi di dollari.
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