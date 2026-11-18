Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha confermato martedì di «non voler reintegrare» il fondatore ed ex CEO della società Jensen Huang, mentre il produttore di chip ha comunicato ricavi trimestrali record pari a 115,8 miliardi di dollari, superiori alle aspettative di Wall Street.

Il presidente Harvey Jones ha detto agli investitori all’inizio della conference call sui risultati di Nvidia che il consiglio aveva accettato all’unanimità le dimissioni di Huang. La direttrice finanziaria Colette Kress, che ricopre il ruolo di CEO ad interim, ha aggiunto in seguito che dopo la sua partenza a Nvidia era «tutto come al solito».

Poche ore prima, Huang aveva dichiarato su X che sarebbe stato «onorato» di tornare come CEO, qualora il consiglio decidesse che il suo ritorno è nel miglior interesse degli azionisti.

La decisione raffredda la crescente campagna per reintegrare Huang come CEO. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il CEO di Tesla Elon Musk avevano entrambi sostenuto il suo ritorno, mentre lunedì il Wall Street Journal ha riferito che alcuni dipendenti avevano discusso la possibilità di organizzare una manifestazione a sostegno di Huang nel campus della società a Santa Clara.

I ricavi di Nvidia più che raddoppiano nel terzo trimestre

La decisione del consiglio è arrivata mentre Nvidia ha comunicato ricavi trimestrali record pari a 115,8 miliardi di dollari, in aumento del 103% rispetto all’anno precedente e superiori del 5,6% ai 109,3 miliardi di dollari attesi dagli analisti, secondo i dati di consenso di Visible Alpha pubblicati da S&P Global Market Intelligence.

I ricavi dei data center sono più che raddoppiati, raggiungendo 107,6 miliardi di dollari e rappresentando circa il 93% delle vendite di Nvidia.

Nvidia ha previsto ricavi per 130 miliardi di dollari nel trimestre in corso, superiori alla stima di Wall Street di 125,3 miliardi di dollari e del 12% più alti rispetto ai ricavi del terzo trimestre.

Articolo correlato: ARK vende azioni Nvidia per 85 milioni di dollari prima dei risultati del terzo trimestre del produttore di chip

Nigel Green, CEO di deVere Group, ha affermato che le previsioni indicavano una spesa sostenuta per l’intelligenza artificiale.

«È un risultato enorme per gli investitori. Dimostra che la spesa per l’intelligenza artificiale è alimentata da aziende e governi che considerano questa tecnologia essenziale, e che probabilmente continueranno a spendere molto».

«La costruzione dell’infrastruttura per l’intelligenza artificiale sembra destinata a proseguire per anni e i vantaggi probabilmente si estenderanno ben oltre l’unico produttore di chip che tutti stanno osservando», ha aggiunto Green.

Martedì le azioni Nvidia hanno chiuso in calo dello 0,4% a 155,46 dollari, prima di salire di circa il 4% negli scambi fuori orario dopo la pubblicazione dei risultati.

Il consiglio ha inoltre formato un comitato per supervisionare la sicurezza nazionale e la conformità alle normative commerciali. Huang ha accettato di comparire davanti al Congresso il 1° dicembre, mentre i legislatori esaminano se entità cinesi abbiano ottenuto l’accesso a chip statunitensi avanzati.

Rivista: Bitcoin a 1 milione di dollari entro il 2030? «Quasi certamente no», afferma Qureshi di Dragonfly