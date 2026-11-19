L’International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ha avvertito che l’aggiornamento delle blockchain per resistere agli attacchi quantistici potrebbe rallentare le transazioni e aumentare le commissioni.

In un rapporto pubblicato giovedì, IOSCO ha affermato che alcune firme digitali resistenti ai computer quantistici occupano molto più spazio di quelle attualmente utilizzate per autorizzare le transazioni. Firme più grandi significano che in ogni blocco possono entrare meno transazioni, aumentando potenzialmente la congestione, facendo salire le commissioni e richiedendo più spazio di archiviazione.

IOSCO ha citato un esperimento in cui una versione di test di Solana ha funzionato circa il 90% più lentamente con firme resistenti ai computer quantistici.

Oggi nessun computer quantistico noto è in grado di violare la crittografia che protegge queste reti. IOSCO ha esortato le aziende a iniziare subito a prepararsi, poiché la transizione potrebbe richiedere anni.

IOSCO ha affermato che le reti layer-1 usano la crittografia sia per autorizzare le transazioni sia per raggiungere un accordo sui blocchi da aggiungere. Anche dopo un aggiornamento, i fondi nei wallet inattivi e nelle applicazioni potrebbero rimanere vulnerabili se continuassero a dipendere da chiavi più vecchie.

Le reti layer-2 possono usare prove resistenti ai computer quantistici per verificare le transazioni e continuare a dipendere da sistemi vulnerabili per finalizzare tali transazioni, spostare asset tra blockchain o approvare gli aggiornamenti.

Ad aprile, l’advocate di Bitcoin Samson Mow ha avvertito che firme post-quantistiche più grandi potrebbero ridurre la capacità di elaborazione di Bitcoin e che correzioni affrettate potrebbero introdurre nuove vulnerabilità.

A ottobre, la community di Starknet ha sostenuto la ricerca per diventare una rete layer-1 indipendente e resistente ai computer quantistici, in seguito alle preoccupazioni sulla sua dipendenza dalle tempistiche dell’aggiornamento della sicurezza di Ethereum.

Da allora, il ricercatore di Ethereum Justin Drake ha delineato un obiettivo di transizione post-quantistica per il 2028, in anticipo rispetto alla roadmap esistente della rete, fissata al 2029.

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