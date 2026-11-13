Bitcoin (BTC) è sceso a 67.500 dollari venerdì, passando sotto la sua media mobile semplice a 200 settimane al primo test del livello in quasi tre mesi.

Punti chiave:

Bitcoin è sceso fino alla sua media mobile semplice a 200 settimane, a 67.993 dollari, segnando la prima interazione con la linea di tendenza in 11 settimane.

Keith Alan, cofondatore di Material Indicators, ha dichiarato che Bitcoin potrebbe tornare a 57.700 dollari se il suo indice di forza relativa settimanale scendesse sotto 41,5.

Le azioni asiatiche e i futures sul Nasdaq-100 sono scesi dopo le dimissioni di Jensen Huang dalla carica di CEO di Nvidia.

Il prezzo di BTC torna alla media mobile semplice a 200 settimane

I dati di TradingView hanno mostrato che Bitcoin ha toccato l’ultima volta la sua media mobile semplice (SMA) a 200 settimane il 19 agosto.

Grafico giornaliero BTC/USD con la SMA a 200 settimane. Fonte: Cointelegraph/TradingView

La SMA a 200 settimane è servita da punto di riferimento per i minimi del ciclo di Bitcoin, fungendo da supporto o resistenza durante i mercati ribassisti. Bitcoin è stato scambiato intorno alla media da marzo a ottobre 2023 e nuovamente da giugno a metà agosto di quest’anno. Movimenti decisi al di sopra di essa sul grafico settimanale hanno preceduto rialzi più marcati.

Nella sua ultima analisi, Keith Alan, cofondatore della piattaforma di trading di criptovalute Material Indicators, ha segnalato che la SMA a 200 settimane coincide con un livello di inversione da resistenza a supporto sull’indice di forza relativa (RSI) di Bitcoin.

L’RSI settimanale è tornato a 41,5, un livello che aveva stabilito come supporto alla fine di luglio, dopo aver trascorso diverse settimane tentando un breakout.

«La perdita di 41,5 sull’RSI settimanale apre la porta a un test del minimo del ciclo a 57,7 mila dollari», ha scritto Alan venerdì su X, osservando le implicazioni rialziste che avrebbe una difesa riuscita della zona di supporto.

Grafico settimanale di BTC/USD con SMA a 200 periodi; dati RSI. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Azioni sotto pressione tra le richieste di reintegrare Huang alla guida di Nvidia

Il ribasso del prezzo di BTC ha accelerato venerdì, mentre i mercati asiatici reagivano alle dimissioni e alle controversie ancora in corso riguardanti il CEO di Nvidia, Jensen Huang. L’indice Hang Seng di Hong Kong ha chiuso la giornata in calo dell’1,55%, mentre il KOSPI Composite Index della Corea del Sud ha terminato con una flessione dello 0,98%.

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I futures sul mercato azionario statunitense sono scesi leggermente, con il Nasdaq 100 in calo dello 0,2%, mentre gli analisti valutavano una riallocazione dei capitali verso i concorrenti di Nvidia, preservando il trade sull’intelligenza artificiale.

Grafico a un’ora dei futures sul Nasdaq 100. Fonte: Cointelegraph/TradingView

«Quello che si sta vedendo ora sui mercati è una sorta di rotazione verso altre società avanzate nella progettazione di chip, nell’ipotesi che ciò consentirà effettivamente ad altre società di recuperare terreno», ha dichiarato Mark Franklin, responsabile delle soluzioni multi-asset per l’Asia presso il gestore patrimoniale Manulife Investment Management, ha riferito a CNBC.

Il titolo Nvidia guadagnava lo 0,7% nel pre-market, nel frattempo, tra le notizie di un crescente sostegno al ritorno di Huang. Un post interno citato da Wired ha raccolto più di 1.600 commenti dai dipendenti.

Grafico a un’ora dei futures di Nvidia. Fonte: Cointelegraph/TradingView