Bitcoin è sceso sotto i 70.000 $ venerdì, prolungando il recente calo mentre il sentiment degli investitori peggiorava tra deflussi istituzionali, liquidità in contrazione e più ampie pressioni macroeconomiche.

Bitcoin (BTC) viene scambiato a 68.607,23 $ al momento della stesura, in calo del 9,2% nell’ultima settimana, secondo CoinGecko.

Il calo ha coinciso con un netto deterioramento del sentiment di mercato. Il Crypto Fear & Greed Index è sceso a 20 venerdì, il livello più basso da oltre quattro mesi, entrando nella zona della «paura estrema». L’indice aveva raggiunto l’ultima volta quel livello l’8 luglio.

Bitcoin’s seven-day price chart. Source: CoinGecko

Vikram Subburaj, CEO dell’exchange di criptovalute Giottus, ha attribuito la debolezza di Bitcoin ai deflussi istituzionali, al restringimento della liquidità nel settore crypto e alle aspettative di un rialzo dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve a dicembre. «Gli investitori dovrebbero evitare di inseguire i cali a breve termine o di ricorrere a una leva eccessiva», ha affermato.

In un report di venerdì, 10x Research ha evidenziato la divergenza di Bitcoin rispetto alle azioni statunitensi. Tra il 5 e il 12 novembre, Bitcoin è sceso del 5,9%, mentre il Nasdaq 100 ha guadagnato il 6,4%, suggerendo che la criptovaluta stesse reagendo più all’aumento dei rendimenti dei Treasury e al rafforzamento del dollaro statunitense che ai titoli tecnologici.

La società di ricerca ha affermato che Bitcoin veniva scambiato sempre più in linea con l’oro, sceso del 5,5% nello stesso periodo, mentre il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni saliva oltre il 5%.

Nel frattempo, anche la piattaforma di trading istituzionale Talos ha avvertito che la scarsa liquidità e l’elevata leva finanziaria potrebbero amplificare la volatilità del mercato. Il suo report settimanale ha mostrato che la profondità degli order book di Bitcoin sui principali exchange è scesa a 72 milioni di dollari il 9 novembre, circa il 33% al di sotto dei livelli normali.

«La liquidità rimane ridotta mentre la leva resta elevata, lasciando il mercato vulnerabile a movimenti bruschi in entrambe le direzioni», ha dichiarato Tanay Ved, senior research associate presso Talos. «Una ricostituzione della profondità degli order book e un’inversione dei flussi di capitale fornirebbero una base più solida per la ripresa».

La svendita segue i prelievi protratti dagli ETF spot su Bitcoin statunitensi. L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock ha registrato oltre 2 miliardi di dollari di deflussi netti in nove sessioni di trading consecutive fino a mercoledì, mentre i fondi complessivi hanno perso quasi 1,44 miliardi di dollari in cinque sessioni.

I dati preliminari di Farside Investors hanno mostrato ulteriori deflussi netti per 47,7 milioni di dollari giovedì, sebbene i dati relativi a BlackRock e Fidelity fossero ancora in sospeso.

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