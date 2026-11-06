La banca centrale della Nigeria ha introdotto nuovi requisiti di licenza e di riserva per le società di criptovalute, rafforzando la supervisione sulle stablecoin e sui servizi di pagamento con asset digitali in uno dei maggiori mercati crypto dell’Africa.

Giovedì, la Central Bank of Nigeria (CBN) ha emanato il Regolamento per le operazioni relative agli asset virtuali non classificati come titoli, stabilendo norme per gli emittenti di stablecoin, i fornitori di servizi di pagamento crypto, gli exchange, i custodian e altri fornitori di servizi soggetti alla normativa.

Le norme sono entrate in vigore immediatamente, sebbene gli operatori già esistenti abbiano 180 giorni per richiedere licenze o autorizzazioni. La CBN ha dichiarato che il quadro normativo mira a sostenere un’innovazione responsabile, proteggendo al contempo i consumatori e la stabilità finanziaria.

La mossa segue l’ ordine esecutivo di luglio del presidente Bola Tinubu, che mirava a coordinare la supervisione delle criptovalute tra le autorità nigeriane senza modificarne i poteri esistenti.

Gli emittenti di stablecoin devono rispettare nuove regole su capitale e riserve

Secondo le nuove norme, gli emittenti di stablecoin devono garantire integralmente i propri token con asset di riserva e mantenere una riserva aggiuntiva pari ad almeno il 2% del loro valore. Almeno il 40% delle riserve deve essere costituito da liquidità o da asset altamente liquidi idonei.

Le norme stabiliscono inoltre un capitale minimo versato di 10 miliardi di naira (7,4 milioni di dollari) per gli emittenti garantiti dalla naira e di 15 miliardi di naira (11,1 milioni di dollari) per gli emittenti di stablecoin garantite da valute estere.

Inoltre, le società che forniscono servizi crypto legati ai pagamenti, compresi i servizi di exchange e custodia, devono mantenere un capitale minimo versato di 1 miliardo di naira (742.000 dollari).

Le norme vietano anche le stablecoin che si affidano principalmente ad algoritmi, anziché a riserve idonee, per mantenere il proprio valore, nonché i token privi di diritti di rimborso esigibili.

La stretta della Nigeria sulle criptovalute entra in una nuova fase

La Nigeria ha adottato un approccio restrittivo al trading di criptovalute, limitando in precedenza l’accesso ai servizi bancari per gli exchange e cercando di limitare il trading peer-to-peer utilizzando la valuta locale.

Il Paese ha attirato l’attenzione internazionale nel settore crypto per la disputa con Binance, il maggiore exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi.

Binance ha interrotto i propri servizi in naira nigeriana nel marzo 2024, mentre il governo esaminava il trading di criptovalute e le accuse di manipolazione valutaria. Le autorità nigeriane hanno inoltre detenuto l’executive di Binance Tigran Gambaryan per quasi otto mesi, prima di ritirare le accuse di riciclaggio di denaro nei suoi confronti nell’ottobre 2024.

Più recentemente, l’agenzia delle entrate nigeriana ha introdotto norme per la riscossione delle imposte crypto sulle piattaforme di asset digitali e sui marketplace peer-to-peer nell’agosto 2026.

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